Canada si-a inchis temporar ambasada din Venezuela, reprosadu-i presedintelui venezuelean Nicolas Maduro ca refuza acreditarea de diplomati critici la adresa guvernului sau, informeaza luni AFP. Intr-un comunicat publicat duminica, Ottawa a precizat in acelasi timp ca evalueaza statutul reprezentantilor diplomatici venezueleni in Canada. Potrivit ministrului de externe canadian, Chrystia Freeland, citata in acest comunicat, "regimul (de la Caracas) a luat masuri pentru a limita capacitatea unor ambasadori straini sa functioneze in Venezuela, in special a celor care preconizeaza restabilirea democratiei…