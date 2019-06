Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut joi cu aproape 4%, la cel mai scazut nivel din ultimele doua luni. Scăderea vine din cauza declinului sub aşteptări al stocurilor de ţiţei din Statele Unite şi a temerilor legate de o încetinire a creşterii economiei globale…

- Ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, guvernul cubanez a anuntat ca va incepe sa instituie ratii privind carnea de pui, ouale, orezul, fasolea, sapunul, precum si alte produse de baza, tara aflandu-se in pragul unei crize economice. Ministrul Comerțului de la Havana, Betsy Diaz Valazquez,…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite asupra industriei petroliere din Iran vor afecta stabilitatea pietelor la nivel global, afirma Amir Hossein Zamaninia, adjunctul ministrului iranian al Petrolului, citat de agentia de presa Reuters.

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte susține ca este pregatit sa "declare razboi" Canadei din cauza containerelor de gunoi abandonate de o firma privata canadiana în porturile locale filipineze, potrivit The Guardian.Peste 100 de containere cu deșeuri au fost expediate din…

- Marele Duce Jean al Luxemburgului, care a condus tara timp de 36 de ani, a decedat la varsta de 98 de ani, a anuntat fiul sau, Marele Duce Henri, intr-un comunicat. Marele Duce Jean a condus Marele Ducat al Luxemburgului între 1964 şi 2000, când a abdicat în favoarea fiului său…

- Ceea ce Loredana credea ca va fi o simpla formalitate s-a dovedit un coșmar! Cantareaței și orchestrei sale, Agurida, le-au fost refuzate vizele pentru America, unde ar fi trebuit sa participe, luna viitoare, la un festival. O cariera ce se intinde pe mai bine de patru decenii, sute de mii de difuzari…

- Temperaturile medii anuale din Canada au crescut cu 1,7 grade incepand din 1948, aproape dublu comparativ cu tendinta medie de crestere la nivel mondial, de 0,8 grade, iar clima ''va continua sa se incalzeasca in viitor, ca urmare a influentei umane'', potrivit unui raport comandat de Ministerul…

- In 2002, la varsta de 15 ani, Khadr a fost arestat in Afganistan si trimis la Guantanamo, sub acuzatia ca a aruncat o grenada care l-a ucis pe sergentul american Christopher Speer.Ulterior, Khadr a fost transferat in Canada, unde a fost condamnat in 2010 la opt ani de inchisoare si eliberat…