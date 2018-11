Stiri pe aceeasi tema

- Canada a anuntat joi sanctiuni impotriva a 17 sauditi "suspectati ca ar fi responsabili sau complici in asasinarea" jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul, relateaza AFP. "Aceste sanctiuni au ca efect inghetarea activelor in Canada ale acestor…

- Canada urmeaza calea Statelor Unite, a Franței și Germaniei și a spus joi ca va impune sancțiuni impotriva a 17 saudiți asociați cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Franța a anunțat joi ca a impus sancțiuni, inclusiv interdicții de calatorie, impotriva a 18 cetațeni saudiți despre care se crede ca ar avea legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza agenția de știri Reuters.

- Franta a anuntat joi ca a impus sanctiuni, inclusiv interdictii de calatorie, impotriva a 18 cetateni sauditi despre care se crede ca ar avea legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Franta a impus joi sanctiuni unui numar de 18 cetateni sauditi implicati in asasinarea jurnalistului si opozantului Jamal Khashoggi, la 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Celor 18 sauditi li se interzice accesul pe teritoriul francez…

- Franta a impus sanctiuni impotriva a 18 cetateni sauditi suspectati de implicare in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pe 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a declarat joi Ministerul de Externe francez, relateaza AFP si Reuters. "Aceste masuri, decise de Ministerul…

- Interdictia de calatorie asupra celor 18 cetateni sauditi vizeaza direct participarea acestora in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, in consulatul saudit din Turcia. S-a cerut o investigație amanunțita, dar nu s-a aprobat pedeapsa cu moartea in ceea ce-i priveste pe suspecti. Citeste…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul francez de…