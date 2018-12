Canabis medicinal în Luxemburg. Sursa oficială Producatorul canadian de canabis Aurora a anuntat joi ca a fost ales de guvernul luxemburghez pentru a exporta iarba in aceasta tara europeana, in cadrul unui nou program de consum in scopuri medicale a marihuanei, relateaza AFP. 'Din cate stim, Aurora este primul producator de canabis medicinal din lume selectat de Ministerul Sanatatii din Luxemburg pentru a furniza floarea uscata de canabis', a informat compania cu sediu la Edmonton (vestul Canadei) intr-un comunicat. Deputatii luxemburghezi au adoptat in iunie o lege autorizand canabisul in scopuri medicale, insa intr-un cadru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In interventia sa, Barnier a insistat ca acordul convenit de UE si Londra privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar - document care, pentru a intra in vigoare, trebuie sa fie ratificat de Parlamentul European si de legislativul britanic - este unul echilibrat. ''In cazul in care…

- CHIȘINAU, 14 nov – Sputnik. Guvernul a avizat astazi proiectul de lege propus de deputatul Valentina Buliga, potrivit caruia pensionarii din Moldova stabiliți cu traiul în strainatate vor putea sa beneficieze de dreptul la pensie în țara noastra. Guvernul a avizat astazi…

- In prezența doamnei Ministru Ioana Bran, alaturi de secretarul de stat Cosmin Butuza, președintele Consiliului Județean Gabriel Zetea, deputatul Calin Matei și directorul noii structuri, Sorin Andrei, ieri, 11 noimebrie, a avut loc deschiderea oficiala a Complexului Sportiv Național Lascar Pana Practic.…

- Canada a devenit, miercuri, cea de-a doua tara din lume care legalizeaza consumul de canabis în scop recreativ.Un oficial din Guvernul canadian a explicat faptul ca este permisa posesia a pâna la 30 de grame de marijuana, un anunt în acest sens urmând sa fie…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sustine ca abrogarea articolului 75 din Codul fiscal, referitor la deducerea contributiei de asigurari sociale de sanatate platita de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri din activitati independente, nu poate duce la neplata concediilor medicale,…

- Motiunea este semnata de 65 de deputati, potrivit News.ro. Liberalii ii cer ministrului Finantelor sa elimine imediat supraacciza la carburanti pentru a opri ritmul ametitor de crestere a preturilor: ”Asa cum Misa a introdus-o peste noapte, si dumneavoastra o puteti elimina in cateva zile,…

- Precizari ale ministrului de finante privind asigurarile de sanatate Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea - afirma ministrul de finante, Eugen Teodorovici, iar un sistem de…

- Guvernul va adopta, joi, un proiect pentru modificarea si completarea Programului national de diabet zaharat derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) prin care pacientii diabetici vor beneficia dispozitive medicale moderne de monitorizare a glicemiei si de administrare a insulinei decontate…