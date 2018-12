Stiri pe aceeasi tema

- Campionul national la K1, Adrian Maxim și inca un barbat, au fost arestați preventiv, fiind acuzați de trafic de droguri de risc, dupa ce sportivul s-a intalnit cu un barbat, polițist sub acoperire, in Oradea, caruia i-a vandut un kilogram de cannabis.

- Prin actul de acuzare inaintat Tribunalului Bihor, procurorii DIICOT au aratat ca cei doi au fost prinsi in flagrant pe 19 noiembrie, in jurul orei 14,00, in momentul in care vindeau 1 kilogram de cannabis unui ofiter sub acoperire. "Persoana autorizata s-a intalnit cu inculpatul in municipiul…

- Probleme mari pentru cunoscutul luptator K1 Adrian Maxim. Multiplul campion national, dar si premiant la competitiile internationale, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT din Oradea, pentru trafic de droguri.

- Campionul K1 Adrian Maxim a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea alaturi de un alt oradean pentru trafic de droguri de risc, cei doi fiind prinsi in flagrant tranzactionand 1 kilogram de cannabis, dar si cu alte aproape 6 kilograme de droguri tinute in diverse locatii…

- Un barbat din Texas a fost arestat dupa ce a postat un anunt pe Dark Web, prin care cauta o fetita pe care sa o ucida si sa o manance.Nathan Barter, in varsta de 21 de ani, a fost arestat zilele trecute in SUA, in urma unei misiuni sub acoperire.

- Un aradean a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri dupa ce a fost prins in flagrant de politisti in timp ce comercializa peste 100 de comprimate MDMA, a informat miercuri Inspectoratul de Politie...