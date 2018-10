Campionul Germaniei aleargă la Crosul 15 Noiembrie La Crosul 15 Noiembrie (ediția a 29-a) vor participa, incepand cu acest an, pe langa atleți amatori și atleți legitimați sau de performanța, și atleți de elita, așa cum sunt numiți in lumea atletismului. Aceștia sunt atleți de valoare, cu rezultate importante obținute atat in țarile de unde provin, cat și la nivel internațional. Mai pe ințelesul tuturor, sunt fie campioni naționali, fie medaliați la Campionate Europene și/ sau Mondiale, fie ambele situații sunt valabile, in cele mai multe dintre cazuri. Pana in prezent, la competiția de 5 km de la Brașov au acceptat invitația organizatorilor și… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

