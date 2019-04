Campionul geamurilor ţăndări: a spart opt maşini într-o singură zi Un tanar din comuna Voinesti, in varsta de 25 de ani, a fost prins duminica in flagrant delict dupa ce a spart o masina, avand sa se dovedeasca, pana in final, ca a spart de fapt nu mai putin de opt autoturisme in aceeasi zi. Pavel Bejinaru locuieste in satul Slobozia, din comuna Voinesti, si venea in Iasi anume pentru a sparge masini. Duminica, acesta a spart geamurile a opt masini pentru a fura, insa a gasit bunuri doar in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

