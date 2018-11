Stiri pe aceeasi tema

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.

- Business International Economiile mari din Europa de Est au rezistat presiunii scaderii bruste si de amploare a economiei germane si au continuat sa accelereze in T3. Strategii spun ca socul se va simti, in cele din urma. Insa pana acum s-au cam inselat cu predictiile Tweet Print Mail Autor: Bogdan…

- Romania pierde anual 10 miliarde de euro din cauza deficitului de talente, companiile antreprenoriale din Europa de Est cumuland pierderi economice de peste 46 miliarde de euro, in conditiile in care cifrele sunt extrem de ingrijoratoare pentru tari precum Bulgaria (13,2% din PIB), Romania (6%), Polonia…

- Romania a pierdut barajul de promovare in Grupa 1 a Cupei Davis, dupa 2-3 la general cu Polonia. In meciul dicisiv, Adrian Ungur (674 ATP) a pierdut cu 3-6; 2-6, in fata lui Kamil Majchrzak (187 ATP).

- Romania și Polonia sunt la egalitate, scor 1-1, dupa prima zi a turului al treilea al grupei a II-a, din zona Europa/Africa, a Cupei Davis. Infruntarile au loc pe zgura, in sala Polivalenta din Cluj. Marius Copil (81 ATP) a confirmat statul de favorit și a dus Romania in avantaj. Principala racheta…

- Tenismanul Marius Copil, locul 81 ATP, l-a invins pe Kamil Majchrzak, locul 188 ATP, sambata, in primul meci al intalnirii de Cupa Davis dintre Romania si Polonia, contand pentru turul al treilea al Grupei a II-a a Zonei Euro-africane a Cupei Davis.Marius Copil s-a impus cu scorul de 6-2, 6-4, intr-o…

- Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…