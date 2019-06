Stiri pe aceeasi tema

- Imagini senzaționale cu patru urși ieșiți din padure sa manance la un punct de hranire amenajat de padurari au fost filmate de angajații Direcției Silvice Suceava și postate pe pagina de Facebook a instituției. Intr-o ora, imaginile au fost vazute de peste doua mii de utilizatori ai rețelei sociale,…

- „Feroviarii” se vor antrena în localitatea Windischgarsten pâna în data de 30 iunie, urmând sa revina apoi în țara pentru ultimele pregatiri în vederea noului sezon competițional. CFR va debuta în primul tur preliminar al Ligii Campionilor în…

- Papa Francisc în România. Cu o zi înainte de vizita Papei Francisc în România, moment istoric pentru țara noastra, site-ul realitatea.net va arata cum arata centrul Bucureștiului, astazi, 30 mai.

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- Autoritatile austriece au efectuat perchezitii in intreaga tara, marți, intr-o operațiune care vizeaza 32 de persoane ce sunt suspectate de activitati neonaziste, potrivit Ministerului Justitiei din aceasta țara. Coalitia aflata la guvernare in Austria, dintre conservatori si extrema-dreapta, este in…

- Fotbalistul George Țucudean, 27 de ani, a fost operat la inima, saptamana trecuta, la o clinica din Viena. Libertatea a vorbit cu membri ai familiei sale care au oferit niște amanunte tulburatoare din timpul intervenției chirurgicale, așa cum le-au parvenit lor in acele momente grele. Atacantul a ratat…

- A fost distractie, seara trecuta, in incinta pe care Lia Olguta Vasilescu si senatorul Claudiu Manda au ales-o pentru a petrecere alaturi de sutele de cunostintei si prieteni, in cinstea casatoriei lor de luna trecuta. De la evenimentul important din viata celor doi indragostiti nu au lipsit Liviu Dragnea,…

- Naționala Romaniei sub 21 de ani se afla in continuare in cantonamentul din Spania, unde se pregatește pentru Campionatul European de anul acesta. Selecționerul Mirel Radoi a venit cu noi forme de antrenament cu care se pare ca i-a cucerit pe tinerii jucatori. Unul dintre antrenamentele inedite de astazi…