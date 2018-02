Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de multipla campioana nationala si fostul capitan al naționalei de baschet feminin, din partea organizatorilor au fost prezenți director adjunct al DJST Arad Dan Cuedan și expert superior Liliana Nica. „A fost o intalnire «altfel», o lecție despre sport și sanatate, despre baschet, predata din…

- O portiune de tencuiala de peste un metru patrat s-a prabusit intr-o gradinita din orasul aradean Santana, construita in 2017 cu peste patru milioane de lei si data in folosinta luni, odata cu inceperea semestrului II, parintii copiilor inscrisi fiind ingrijorati ca imobilul nu prezinta siguranta. Tencuiala…

- O gradinita din orasul Santana, construita cu fonduri guvernamentale si cofinantare din partea Primariei in valoare de aproximativ 700.000 lei, a fost inchisa imediat dupa inaugurare. Deschisa in 12 februarie, gradinita a trebuit sa fie din nou inchisa dupa doar doua zile pentru ca o bucata din tencuiala…

- Un accident rutier a avut loc la Arad, chiar langa sediul Politiei Rutiere. Un biciclist care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, a fost luat in plin de un taximetrist.„Din primele cercetari la fata locului, s-a stabilit ca azi, in jurul orelor 11.30, la intersectia strazilor Saguna cu Dorobantilor,…

- Biblioteca Județeana se alatura inițiativei Asociației Parinților „Ioan Slavici” Satu Mare de a organiza evenimentul public anunțat pentru ziua de sambata, 17 februarie, cu incepere de la ora 16.00, in gazduirea Teatrului de Nord, eveniment ce are drept scop susținerea elevilor cu rezultate notabile…

- In prima luna a anului 2018, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara a colectat venituri bugetare in suma totala de 925,63 milioane lei, cu 167,34 milioane lei (+22%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 758,29 milioane de lei. Programul comunicat de Agenția Naționala…

- De mai bine de un an de zile, Administrația Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA are o conducere administrativa provizorie, pentru ca Ministerul Transporturilor nu este in stare sa organizeze concurs pentru desemnarea membrilor din Consiliul de Administrație, conform OUG nr.109/2011 privind…

- "Cufarul cu martisoare" este o activitate indragita an de an de cei mici, dar si de mamicile care au spus ca astfel de activitati ar trebui organizate mai des. In jur de 30 de persoane, prescolari, mame, bunici si cadre didactice au participat sambata la un atelier de martisoare organizat de Gradinita…

- In cadrul unei actiuni pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Vietnam care a incercat sa iasa ilegal din tara. Azi noapte, in jurul orei 04.00, in cadrul unei actiuni specifice pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera din…

- Ioanita Mihalycsek este eleva in clasa a XI - a la Liceul Baptist „Alexa Popovici”. Ea a inceput sa studieze pianul din clasa I, dar cu adevarat pasionata de acest instrument a devenit in clasa a V-a, cand a inceput si cursurile Scolii Populare de Arte a Centrului Cultural Judetean Arad, la clasa profesoarei…

- Prefectura Arad a anuntat ca are o pagina web noua. Ministerul Afacerilor Interne a luat decizia și a dispus reorganizarea unitara a site-urilor web ale instituțiilor prefectului. Activitatea de reorganizare comuna și de realizare a noilor pagini web a fost coordonata de secretarul de stat Mihai Dan…

- Membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura, deputatul PSD Prahova Laura Moagher a participat la o intalnire ce a avut loc la Ministerul Transporturilor, la care au luat parte directori ai ministerului si reprezentantii din Parlament ai transporturilor. Evenimentul a avut loc dupa investirea…

- Femeia injunghiata vineri in Sectorul 2 al Capitalei este directoarea gradinitei unde a avut loc atacul, au declarat surse judiciare. Autorul agresiunii este chiar sotul femei, iar acesta a incercat sa se sinucida, insa leziunile nu ii pun viata in pericol, au mai spus sursele. Politia Capitalei a…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Arad a continuat acțiunile din cadrul programului lansat de catre Ministerul Tineretului și Sportului intitulat "Campionii Romaniei in școala, liceu și universitate", la Colegiul Național Elena Ghiba Birta din Arad. Astfel, zeci de elevi au participat la o…

- Anul 2017 a fost pentru inspectorii fiscului din Regiunea 5 Vest, un an incarcat. Ei au efectuat 3.427 acțiuni, dintre care 2.494 au fost inspecții fiscale parțiale și generale si 933 au fost controale inopinate/incrucișate/cercetari la fața locului. In urma acestora, inspectorii au stabilit obligații…

- Nicoleta Botan este femeia înjunghiata mortal de soț într-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care era și directoarea gradiniței avea certuri dese cu soțul sau, cel care ar fi atacat-o de altfel, iar în unele nopți dormea în sediul gradiniței de frica sa nu mearga…

- Partidul Miscarea Populara, Filiala Arad, isi manifesta profunda ingrijorare fata de modul in care coalitia PSD-ALDE a ales sa numeasca membrii noului Guvern al Romaniei. In special faptul ca s-a anuntat ca in executiv ar putea fi incluse persoane cu probleme de natura penala este extrem de ingrijorator.…

- Dezvoltarea mediului industrial din Regiunea de Vest a Romaniei conduce la o responsabilitate mai mare a Facultatii de Inginerie din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad. Relatia tot mai stransa dintre mediul economic si Facultatea de Inginerie asigura introducerea pe piata muncii a unor ingineri…

- Ieri, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Arad a continuat acțiunile din cadrul programului lansat de Ministerul Tineretului și Sportului intitulat "Campionii Romaniei in școala, liceu și universitate" la Școala Gimnaziala Zadareni. Invitați ai evenimentului au fost Adrian Todor, dublu Campion…

- Invitații elevilor au fost Adrian Todor, dublu campion balcanic și medaliat la Campionatele Europene de tir sportiv, actualmente deputat și membru in Comisia pentru invațamant, știința, tineret și sport din Parlamentul Romaniei, și Adrian Jigau, multiplu medaliat la Campionatele Europene și Campionatele…

- Ligia continua proiectul ULive Session, cel mai de anvergura proiect live din Romania, cu o varianta inedita a celei mai noi piese „Cealalta ea”. Alaturi de band-ul ei, din care face parte si sotul acesteia, viitoarea mamica Ligia, pune in scena o versiune live a piesei „Cealalta ea”, interpretata impecabil.…

- IPJ Dambovița a dechis dosar penal in cazul dascalului bolnav de tuberculoza, iar 19 copilași și 5 cadre didactice de la Gradinița din comuna Bucșani au fost testați pentru a se vedea daca s-au infectat. Este al treilea caz de care aflam in decurs de o luna.

- Odata cu rolul August Pullman din „Minunea” (Wonder, regia Stephen Chbosky), film ce are la baza cartea omonima a lui R.J. Palacio, Jacob Tremblay iși reconfirma talentul și sensibilitatea extraordinare aratate in urma cu doi ani in „Room”.

- Iarna blanda de la acest inceput de an la Arad provoaca efecte neasteptate asupra vegetatiei. Desi ne aflam la mijloc de ianuarie, o perioada in care in mod normal temperaturile maxime ar fi trebuit sa fie negative, vremea relativ calda a facut ca trandafirii sa ramana infloriti. Si nu este vorba despre…

- Obisnuiesti sa vorbesti singur/a prin casa? Te-ai gandit vreodata ce inseamna acest lucru? Invitata in cadrul emisiunii "Star Matinal", Cora Mizil a explicat ce inseamna de fapt sa te trezesti vorbind cu tine insuti cu voce tare.

- Doi tineri din Nadab s-au razbunat pe gradinita si scoala din comuna, printr-o metoda proprie: au furat aparatura electronica. Polițiștii orașului Chișineu Criș au identificat doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativa de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate,…

- Polițiștii Secției nr. 5 Rurala Ineu, impreuna cu cei ai Postului de Poliție Tarnova cerceteaza un tanar pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 18 ani, din localitatea Drauț, care in data de 22 august 2017, prin forțarea…

- Firma „EDG” din Craiova va acorda consultanța pentru construirea unei noi gradinițe pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Suceava, in locul celei existente. Potrivit primarului Ion Lungu, contractul are o valoare de 117.000 de lei. El a menționat ca gradinița va fi construita cu fonduri europene,…

- Invitata sa prezinte concertul de Anul Nou in capitala Moldovei, frumoasa blonda a avut parte de petrecere si rasfat de zile mari. In noaptea dintre ani, Dana Savuica a fost gazda concertului de la Iasi, care l-a avut cap de afis pe artistul australian Faydee si care a continuat cu recitalurile lui…

- Polițiștii Orașului Santana, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului Criminalistic și ai Biroului de Combatere a Criminalitații Organizate, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza localitații…

- Dupa ce au urcat alaturi de Loredana Groza pe scena Salii Palatului, doua zile consecutive, in cadrul concertelor artistei din luna noiembrie, unde au interpretat magistral celebrul cantec „Buna seara, iubite”, dar si alte melodii, Razvan, Rares si Razvan, adica The Kryptonite Sparks ne aduc intr-o…

- Andreea Marin se considera o persoana norocoasa, care a fost inzestrata cu multa putere de lupta. Invitata de Florentina Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, vorbește despre felul

- Astazi, 19 decembrie 2017, militari din cadrul Batalionului 288 Aparare Antiaeriana „Milcov”, in colaborare cu Gradinita nr. 18 Focsani, respectiv parintii copiilor, au venit in intampinarea Spiritului Craciunului si au donat jucarii si alimente unei familii defavorizate din localitatea Cindesti, judetul…

- Tania Popa, in varsta de 44 de ani, se afla la a treia casnicie, scrie spynews.ro. Actrita are o fiica de aproape 18 ani dintr-o casnicie anterioara, si un baietel cu actualul sot, Veaceslav Damian. Citeste si O actrita celebra din Romania, la un pas de puscarie in SUA Invitata intr-o…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a sustras portmoneul unei tinere, in timp ce se afla intr-o gradinița din municipiu. Politistii din Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 36 de ani, ca persoana banuita de comiterea unui furt. Aceasta ar fi profitat…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump. In…

- '''Campionii Romaniei' este un proiect prin care dorim sa dam incredere romanilor. Sa nu uitam ca sportul este cel mai bun ambasador pe care il avem. Sportul este liantul intre popoare și cred ca este expresia celor mai inalte calitați umane. Și am demonstrat ca prin sport putem fi primii in lume.…

- Sfantul Cuvios Patapie a trait in sec. al VII-lea fiind originar din Tebaida Egiptului. Vazand inca de timpuriu desertaciunea lumii a ales viata calugareasca, nevoindu-se multi ani in pustia Egiptului. Aici s-a inchinat vietii monahale, urmand lui Hristos si petrecand intru toate nevointele trupului…

- Saptamana aceasta o admiram pe frumoasa ieșeanca Ingrid Tirziu, in varsta de 18 ani. Tanara domnița este președinte la LEO All Stars Club Iași, o organizație de tineret non-profit, care incearca sa ajute oamenii nevoiași, in special copii. Ca mai toate fetele de varsta ei, Ingrid este pasionata de…

- Doi parinți au primit o scrisoare misteroasa prin care sunt mustrați ca iși lasa copilul la gradinița prea multe ore. Scrisoarea a fost semnata de o femeie pe nume “Sheila” și a ajuns la ușa casei lui Joanne Flynn din Londra, potrivit mirror.co.uk. Sheila menționeaza ca locuiește in apropierea familiei…

- Cristian Gatu, cel mai mare handbalist roman al tuturor timpurilor, s-a aflat miercuri la CN „Samuil Vulcan” Beius si la Gradinita nr. 1 Beius, in cadrul programului „Campionii Romaniei in scoli”, joi va fi la Oradea.

- Intr-un interviu acordat Digisport, Simona a recunoscut ca a primit propunerea de a se muta in Monte Carlo, pentru a nu mai plati taxe si impozite, dupa modelul marilor sportivi, insa a refuzat acest lucru. “niciodata”. In Romania ma simt acasa si ma simt cel mai bine”, a spus sportiva.„Eu am jucat…

- Luna de luna se aboneaza la Jurnal aradean, iar acum, in prag de sarbatori de iarna, au avut șansa sa fie fericiții caștigatori ai concursului „Premiile de fidelitate JA”. Vorbim de 10 dintre abonații Jurnal aradean, abonați care au venit ieri la redacția ziarului pentru a-și ridica premiul in valoare…

- In perioada 18-26 noiembrie, la Gradinita cu Program Prelungit ”Pinocchio” Falticeni, s-a desfasurat ”Saptamana Educatiei Globale”, program facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, care se afla la cea de-a XIX-a editie. Tema propusa pentru acest an a fost ”Lumea mea depinde de noi”. ...

- Proiecții și reinterpretari ale unor povești iubite de cei mici la Puck Un proiect interactiv inedit desfașurat de artiștii de la Teatrul de Papuși „Puck” demareaza in aceasta saptamana la Cluj, cu proiecții și reinterpretari ale unor povești iubite de cei mici. Programul saptamânii mai…