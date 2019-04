Campionii Europei la viteza cu care acumulăm datorii Romania ocupa primul loc in topul european al creșterii datoriei publice in PIB, conform datelor prezentate de Eurostat. In comparație cu al treilea trimestru al anului 2018, patru state membre au inregistrat o creștere a ponderii datoriilor la PIB la la sfarșitul celui de-al patrulea trimestru al anului 2018. In Romania s-au inregistrat creșterii ale ponderii cu 0,8 puncte procentuale, in Regatul Unit și Suedia, ambele cu 0,6 puncte procentuale, și Finlanda, cu 0,1 puncte procentuale. Malta a stagnat iar celelalte state au consemnat scaderi ale datoriei publice. Cele mai mari diminuari au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

