- Soldul creditului neguvernamental a crescut cu 0,2% luna/luna si cu 6,1% an/an la 233.3 mld. lei in februarie, evolutie determinata de majorarea componentei in lei cu 0,4% luna/luna si cu 15,8% an/an la 146.8 mld. lei. “Statisticile bancii centrale indica continuarea tendintei de crestere…

- Pentru Tudorel Toader saptamana ce vine va incepe cu o discutie cu omologul sau sarb. Concret, ministrul roman al Justitiei va ajunge la Belgrad, unde va avea cateva intrevereri, cea mai importanta fiind considerata cea cu Nela Kuburovic, in cadrul careia, inca de zilele trecute, Toader spunea ca “inevitabil…

- Nici n-a inceput bine contractul de realizare a podului de peste Dunare de la Braila și compania italiana Astaldi se gandește cum sa obțina niște bani in plus de la statul roman. Lucru deloc greu, cum CNAIR are un mod de lucru care pare a invita constructorii sa ceara pretenții, cu șanse maxime de caștig.…

- Nu cred ca exista roman care sa nu stie cine este Horatiu Malaele! Actor, regizor, caricaturist, familist convins, domnul Malaele nu a fost in atentia presei cu niciun scandal, nu si-a spalat rufele in public, dimpotriva ne-a facut de multe ori mandrii ca ii suntem contemporani.

- Raportat la anul trecut (2017), incidența tuberculozei in județul nostru a scazut cu 25 de cazuri fața de anul precedent (2016), a declarat managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, dr. Ioan Sergiu, in cadrul unei conferințe de presa organizata azi, 22 martie. „Romania deține primul loc in…

- Etapa a X-a a Ligii a IV-a (prima a returului) disputata sambata, 17 martie, a inceput intr-o atmosfera de primavara, daca ne referim la meciurile disputate la ora 11 si s-a incheiat in plina iarna la derby-ul de la Bicaz, jucat de la ora 16. Partida de gala a etapei, Cimentul Bicaz-Bradu Borca, a revenit…

- Copiii romani fumeaza in procent mult mai mare decat restul copiilor europeni, arata cele mai recente date prezentate de specialistii din domeniu. Concret, tara noastra se situeaza pe locul 4 la nivel european in ceea ce priveste numarul adolescentilor de 13 ani care fumeaza saptamanal. Totodata, Romania…

- Ziua Mondiala a poeziei este marcata de Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii ”Mihai Eminescu”, printr-o serie de lecturi publice, semnale editoriale si expozitii. Incepand cu ora 15.00, iubitorii de poezie – si nu numai – sunt invitati sa asiste la un dialog poetic sustinut de: Claudiu Komartin…

- Echipa de handbal juniori II de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, pregatita de antrenorul Iulian Dugan, a incheiat sezonul regulat cu victorii pe linie, dupa tur, retur, dar si doua turnee de sala in care echipele s-au intalnit fiecare cu fiecare. Campioni nationali acum doi ani, la juniori ...

- Ansamblul Folcloric National Transilvania, cu sediul in Baia Mare, judetul Maramures, a luat fiinta in anul 1959 ca parte integranta in Ansamblul de Stat profesionist, iar din 1970 ca institutie cu personalitate juridica si program de activitate de sine statator. Justificarea infiintarii lui rezida…

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Pentru o firma care dorește sa perforrmeze pe o piața concurențiala extrem de dinamica, modul in care angajații buni sunt tratați și recompensați trebuie sa reprezinte o prioritate. In Statele Unite ale Americii, 70% dintre companii declara ca, in cazul desparțirii de un angajat competent, tot procesul…

- Varul lui Charles Darwin, sir Francis Galton a fost cunoscut pentru faptul ca a fost un veritabil polimat. Printre domeniile la Galton a contribuit se numara: geografia, meteorologia, psihologia, biometria, psihometria, statistica sau medicina legala. Galton a scris peste 340 de lucrari si carti, printre…

- Cumparaturile online sunt preferatele romanilor, anul trecut 7 milioane de oameni au dat aproximativ doua miliarde de euro pentru obiectele pe care si le-au cumparat de pe Internet. Printre ei s-a remarcat prin opulenta un roman care si-a cumparat, de pe telefonul mobil, un iaht extravagant, lung de…

- Nivelul fraudei in domeniul RCA atinge cel puțin 20% din totalul despagubirilor platite de firmele de asigurare, arata estimari oficiale consultate de Capital. Acest nivelv risca sa creasca in urmatoarea perioada, avand in vedere libertațile pe care unitațile service le-au dobandit prin lege, cred firmele…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța fața de urmaritorul sau, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri in 50 de ore. Cu toate ca are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea sa caștige din nou…

- Sorin Ovidiu Vantu spune ca nici Elan Schwartzenber, nici Cozmin Gușa nu au deținut și nu dețin televiziunea Realitatea TV. Aflat in pușcarie, Vantu a declarat, pentru B1 TV, ca SRI a controlat și controleaza Realitatea TV, iar Serviciul e dirijat de CIA.”In momentul in care statul roman a…

- Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Standard Liege, merita 'Oscarul pentru cel mai bun tanar' fotbalist din campionatul Belgiei, scrie presa de joi din aceasta tara, la putine zile dupa decernarea premiilor Oscar de la Hollywood.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- O nava cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti, relateaza agentia ANSA si site-ul MarineLink.com. - continua -

- Revista americana Forbes a dat publicitații noul clasamet cu privire la averile celor mai bogați oameni de pe planeta. Ion Tiriac este singurul roman inclus inacest club select, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…

- In editia de ieri, dezvaluiam nebanuita legatura pe care valorosul critic roman de film Irina Margareta Nistor o are cu Dobrogea, prin strabunicul sau, mosierul Dumitru Alessiu, descoperit de ZIUA de Constanta in "Almanahul Tipograficldquo; din anul 1902, intr un jurnal de calatorie intitulat "Excursiune…

- Zi complicata pentru Razvan Lucescu. Dupa ce a pierdut în minutul 98 al meciului cu Asteras Tripolis si s-a îmbrâncit cu jucatorii adversi, antrenorul român a avut parte de un incident neplacut la conferinta de presa de dupa

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a starnit furia guvernului tarii sale cand, in noiembrie anul trecut, a scris o postare pe Twitter foarte critica despre politica interna si externa a Poloniei, sugerand chiar ca ideile guvernantilor de la Varsovia aduc cu un plan gandit de Putin.

- Internationalul roman este apreciat la Napoli, lucru dovedit prin noul contract pe care i l-au propus sefii lui Napoli. Chiriches a fost insotit la negocieri de impresarul sau, Pietro Chiodi si si-a pus semnatura pe un nou contract, care expira in 2022, anunta soccermanagement.eu, confirmat ulterior…

- Astazi, 1 martie, elevii de la SPS au dus mai departe traditia martisorului –un simbol al primaverii, al revenirii la viata Asteptand cu nerabdare primavara, copiii , coordonati de cadrele didactice, au realizat o expozitie cu martisoare confectionate de ei, in cadrul proiectului judetean “Maini indemanatice”.…

- Deși prietenii radeau de el și il considerau un fraier nu a renunțat la gandul de a o lua de soție. „Pe Mihaela am cunoscut-o in timp ce faceam proba unei mașini de-abia reparate. Ea era „la datorie”, pe marginea șoselei, iar de la distanța mi s-a parut ca este… Ilinca. Atat de șocat am fost de asemanare,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI BOMBA CU HIDROGEN Ca ridicolul poate sa ucida, dar nu sa... sinucida, ne-a dovedit-o din plin episodul televizat de duminica trecuta, cind trei dintre cei mai importanti membri ai parlamentului roman au cazut in…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in prezent in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care a vorbit despre motivele pentru care a parasit tara, despre serviciile secrete si despre scandalul Black Cube.

- Ramas fara loc de munca din toamna anului trecut, atunci cand a incheiat colaborarea cu clubul Shabab Al Ahli Dubai, Cosmin Olaroiu (48 de ani) este pe cale sa revina in fotbal. Supranumit „Printul Desertului”, antrenorul roman a primit o oferta concreta din partea sauditilor de la Al Hilal, grupare…

- UVT finanțeaza 200 de afaceri cu granturi de pana la 40.000 de euro. Instituția a caștigat finanțari europene de 10 milioane de euro. Persoanele care au un loc de munca și inființeaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, șomerii, persoanele inactive, inclusiv studenții, pot beneficia…

- Polițiștii din Argeș au amendat firma care administreaza drumurile județene, dupa cumplitul accident produs marți dimineața in comuna Malureni, unde un trecator care mergea pe carosabilul acoperit de zapada a fost strivit sub o duba a mascaților. La cateva minute de la acest accident, chiar in același…

- Statisticile spun ca, in fiecare zi, spoturile industriei farmaceutice cumuleaza 23 de ore, pe cele 60 de canale media din Romania. Intr-un an milioane de reclame la medicamente, suplimente alimentare si dispozitive medicale sunt vizonate de romani. In conditiile acestei avalanse de reclame, promovarea…

- Mici lucruri marețe, considerat cel mai bun roman al lui Jodi Picoult, publicat de editura Trei in colecția Fiction Connection, va fi ecranizat cu Viola Davis și Julia Roberts in rolurile principale,...

- Zi plina pentru premierul Dancila la Bruxelles. Premierul roman urmeaza sa aiba discutii cu doi dintre liderii europeni, dar si cu comisarul Cretu. Prima dintre intrevederile trecute pe agenda sefei Guvernului, despre care se stie ca, pana sa ajunga prim-ministru, a fost europarlamentar timp de 9 ani,…

- Unii angajatori profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal. "Ati vorbit despre faptul ca as fi…

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018. Informtia a venit duminica de presedintele…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- E casatorit de ani buni și se bucura de un mariaj extrem de liniștit și de discret. Cu toate acestea, recent, a fost surprins in ipostaze care ridica mari semne de intrebare, cu atat mai mult cu cat, de cateva luni, vine arareori in București.

- La Tribunalul Bucuresti a fost inregistrat primul dosar in care o persoana fizica isi cere insolventa. Avocatul sustine ca a fost contactat de multe persoane care doresc deschiderea procedurii, in ciuda faptului ca judecatorii nu par pregatiti, neexistand instantele speciale si nici comisiile de…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.

- Campioni de juniori Under 19 ai Romaniei cu CSS Gura Humorului in 2013, rugbiștii Daniel Plai și Tudor Butnaru au facut la inceputul acestui an un pas important in cariera. Dupa ce s-au remarcat sub culorile clubului Politehnica Iași, cei doi s-au transferat zilele acestea la CSA Steaua București, ...

- O parte din Comisarii europeni ar fi fost „asaltați” cu inregistrari video de la protestele din Romania legate de modificarea legilor justiției și de intenția coaliției de guvernare PSD-ALDE de schimbare, in viitor, a Codurilor Penale, au relatat joi, pentru EVZ, surse social-democrate.

- In pofida unui deficit bugetar in creștere in ultimii ani, ponderea datoriei guvernamentale in PIB inregistreaza o evoluție care surprinde, respectiv este in scadere. Cauza nu este atat scaderea datoriei in volum absolut, cat majorarea bazei la care aceasta se raporteaza, adica a PIB.

- Francezii Gabriella Papadakis si Guillaume Cizeron au castigat sambata pentru al patrulea an consecutiv medalia de aur in proba de dans, cu prilejul Campionatelor Europene de la Moscova, cu un nou record mondial la puncte dupa programul liber (203,16), relateaza AFP. Papadakis si Cizeron,…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Interesul fata de istoria locala, dar si dorinta de a marca o importanta aniversare au stat in spatele unui amplu demers de documentare prin care sa puna in lumina aspecte neclare din biografia unuia dintre principalii organizatori ai Revolutiei de la 1848.