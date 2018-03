Campioni la ciclul primar

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Jidanasu, eleva in clasa a II-a la Scoala ”Episcop Iacov Antonovici” Barlad a obtinut premiul intai la olimpiada de limba rusa, desfasurata de 3 martie la Vaslui, desi nu studiaza limba lui Puskin la scoala si nici nu provine dintr-o familie rusofoni.

- Internazionale Traian Vaslui a remizat pe terenul CN ”Nicu Gane” Falticeni, scor 3-3, și ramane pe primul loc in seria 1 a Campionatului Național de futsal Under 19. Internazionale Traian Vaslui a plecat neinvinsa de la Falticeni, obținand un punct cu CN ”Nicu Gane”, scor 3-3. Vasluienii au deplasat…

- Persoane necunoscute au dat o spargere la școala prfoesionala din Rascruci, in comuna Bonțida, in cursul nopții de joi spre vineri. Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri ravașite, zeci de hartii impraștiate pe jos. Au fost forțate ușile de la intrare…

- Marti, in cea de-a doua zi a simularii Evaluarii Nationale, la Buzau examenul s-a desfasurat in toate unitatile de invatamant. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, in singura institutie in care, luni, au fost probleme, Liceul pentru Deficienti de Vedere, s-au gasit solutii pentru a…

- Proiectul „Alba Iulia 360“ se adreseaza unui numar de 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cinci comunitati marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, in care exista populatie apartinand minoritatii rome: Zgura, Partos, Trandafirilor, Barbu Lautaru, Ciocarliei-Pompieri.…

- Ziua de 8 Martie vine si in acest an cu scandaluri in scoli. O mama, ai carei copii invata la Liceul "Vasile Alecsandri" din Balti, a sesizat CNA despre faptul ca i s-au cerut 200 de lei pentru cadourile profesorilor.

- Scolile iesene vor organiza in aceasta luna o serie de evenimente dedicate „receptivitatii fata de frumos". Astfel, unitatile scolare care doresc sa se alature proiectului Inspectoratului Scolar „Scoala pentru valori autentice", vor putea sa isi arate ingeniozitate si creativitatea, dar si simtul artistic…

- De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale, protejand vieti, bunuri materiale si valori de patrimoniu. In prezent,…

- Decizia primarului Gabriela Firea de a inchide scolile din Bucuresti luni si marti din cauza vremii este o masura pompieristica, declara la RFI consilierul general USR Roxana Wring. Consilierul general critica masura inchiderii scolilor din Bucuresti: „Mie mi se pare inoportuna si parintii cu care am…

- Etapa județeana a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura” a avut loc sambata, 24 februarie, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Rezultate inainte de contestații: Clasa a V-a: Numele și prenumele elevului – unitatea de invațamant – prof. care l-a pregatit…

- TURNEU… In acest weekend, grupa 2006 de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui participa la editia a IX-a a turneului international de fotbal pe teren redus, “Brasov Indoor Cup”. Grupa 2006, pregatita de Adi Racovita si Cristi Vartolomei s-a inscris cu doua echipe. Editia 2018 a turneului de fotbal “Brasov…

- Pentru ca foarte multe persoane iși doresc sa dețina un permis de conducere, numarul școlilor de șoferi din municipiul Vaslui a crescut considerabil. Prezența mașinilor-școala pe principalele artere rutiere, la orele de varf, produce uneori blocaje, iar acest lucru ii nemulțumește pe cei aflați in trafic.…

- In acest an școlar, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad deruleaza Programul Educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European (PE)” (EPAS), coordonat de Biroul de Informare al PE, in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Coordonatorul proiectului este profesoara Mihaela-Luminița Bobirca,…

- Echipa de fete a Gimnaziului ”Elena Cuza” Vaslui a caștigat etapa locala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal. Echipa de fete a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui este campiona municipala, dupa ce a caștigat faza locala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal. Formația pregatita de profesorul Costinel…

- Liceul de Arte “Regina Maria” a organizat vineri, 16 februarie, etapa judeteana a spectacolului concurs Timeless Moments with I.L. Caragiale – editia a X-a, ȋn parteneriat cu Biblioteca Judeteana “Lucian Blaga” Alba. Cu fiecare editie se largeste echipa proiectului, astfel ca la etapa judeteana din…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Stema din 1968 a noului județ Vaslui La 16 februarie 1968, orașul Vaslui devenea reședința județului cu același nume. Prin Legea nr. 2, s-a revenit la organizarea pe județe, constituindu-se și județul Vaslui, cu orașele Vaslui, Barlad, Huși și Negrești și un numar de 71 de comune. La 16 februarie 1968,…

- Școala din Homocea se confrunta cu o situație dificila din cauza numarului mare de elevi care au plecat, impreuna cu parinții, in strainatate. Saracia și lipsa locurilor de munca au impins familii intregi sa plece din comuna, in cautarea unui trai mai bun, mai ales pentru copii. Numai de la inceputul…

- Centrul „Mihai Eminescu”-Barlad organizeaza, sambata 17 februarie 2018 ora 11:00, conferinta cu tema Violenta in istoriografie si literatura. Prezinta: Prof. Andrei HUIBAN Invitați: conf. univ. dr. Emanuela ILIE (Facultatea de Litere /Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi) Violenta in literatura postbelica…

- SUSTINERE…Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui vine in ajutorul cadrelor didactice din invatamantul primar (invatatori debutanti si necalificati) si organizeaza cursuri de instruire a acestora in perioada 5-9 februarie. Cursurile se vor desfasura in cadrul urmatoarelor unitati de invatamant: Scoala…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, joi, ca da un ultimatum Guvernului pentru a gasi solutii problemelor din sistem. Printre acestea se numara si lipsa pazei in scoli, Simion Hancescu precizand ca "orice drogat poate intra intr-o scoala si omori un elev".

- Școlile ”Mihai David” Negrești, ”Ștefan Ciubotarașu” Lipovaț, ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” Vaslui sunt ultimele campioane județene la Tymbark Cup. Tymbark Cup a ajuns la faza finala la nivel de județ. Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” a gazduit ultimele jocuri. La Under 12 baieți, au participat…

- Cei 26 de preșcolari și școlari de la unitatea de invațamant din Magherești, Gorj, afectata luni de un incendiu, au fost mutați la Școala din Sacelu. Salile de clasa din Magherești nu pot fi folosite, fiind distruse in mare parte. ...

- Școlile ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” au caștigat fazele județene ale Cupei Tymbark la fotbal U10 (baieți), respectiv U12 (fete). Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui a gazduit primele faze județene ale Cupei Tymbark la fotbal. La categoria U10 baieți, cinci echipe, dintre care trei din zona…

- In weekend, PS Ignatie, episcopul Hușilor, a sfințit sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Barlad, care a implinit 120 de ani de la inființare. Intre 20-22 ianuarie, conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” Barlad a organizat o serie de manifestari…

- Nu mai puțin de 32 de elevi din Barlad și unul din Gherghești, care au obținut punctaje foarte mari la etapa locala a olimpiadei de chimie, s-au calificat pentru faza pe județ, din februarie. Din zona Huși, la gimnaziu, cei mai mulți calificați sunt de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu”, iar la…

- PROGRAM FESTIV… Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” Barlad a desfasurat, ieri, la Teatrul „V.I.Popa” din Barlad, Adunarea Generala Festiva prilejuita de aniversarea a 120 de ani de la infiintare. Au fost prezenti peste 50 de invitati incepand de la presedintele Federatiei Nationale…

- Copiii s-au intors la scoala, insa cei care ar trebui sa aiba grija de ei, inca par sa fie in vacanta! 750 de elevi din Negresti, Vaslui, ingheata de frig in salile de curs. Centrala s-a stricat luna trecuta, dar nimeni nu a venit sa o repare. Din pacate unul dintre cazanele de la centrala termica,…

- 21 de școli vasluiene vor primi mingi de handbal, in cadrul unei campanii inițiate de federație. Vasluiul a fost activ la Campania ”Mingi in școli”, inițiata de Federația Romana de Handbal (FRH). Vor beneficia de mingi de handbal 21 de școli vasluiene, dintre care șase sunt din municipiul reședința.…

- Unghenenii au marcat aniversarea de 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Ca de obicei in ultimii 20 de ani, s-au adunat la bustul poetului din centrul orașului. Doar ca de data aceasta, intr-un numar mult mai mare, cu mult mai multe flori. Elevi de la Liceul rus ”Alexandr Pușkin” au interpretat…

- Pe 15 ianuarie se implinesc 168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu! Matinalii de la „Neatza cu Razvan și Dani” au prezentat povestea de iubire dintre „Luceafarul” poeziei și Veronica Micle, dar pe ințelesul tuturor elevilor!

- Colegiul Național „Andrei Mureșanu” va celebra luni prima zi de școala – 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale și totodata ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, printr-o serie de evenimente inedite. Despre ce este vorba:

- MANIFESTARE In seria manifestarilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale, Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul “Vasile Parvan”, in colaborare cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) “Elena Cuza” si Teatrul “Victor Ion Popa” din Barlad, vor celebra nasterea poetului national Mihai Eminescu,…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca a fost luata decizia devansarii calendarului de admitere la scolile de politie din Campina si Cluj Napoca. In luna ianuarie a acestui an, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca vor organiza…

- Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, prin intermediul bibliotecarului Geta Modiga, ne invita sa fim impreuna la manifestarile „ZILELE EMINESCU”… Sambata, 13 ianuarie 2018, de la ora 11:30, se desfasoara manifestarea cu tema Carti noi in colectia Eminesciana – aparute la Editura Junimea din Iasi. In…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face un anunț important care ii vizeaza pe cei care doresc sa imbrace uniforma de pompier. Candidații se pot inscrie la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” din Boldești saptamana viitoare. „In atentia candidatilor…

- In luna ianuarie 2018, se desfașoara concursul de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca. Calendarul de admitere a fost devansat. Activitațile incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie – ziua examenului scris. In luna ianuarie a acestui an, Scoala de…

- Andrei Popa si Gabriel Cumpanici, in vizorul selectionelui Sandu Iacob Dupa ce i-a promovat de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui la echipa de handbal a orasului, antrenorul Sandu Iacob ii are in continuare in vizor pe Andrei Popa si Gabriel Cumpanici, pe care i-a convocat la lotul de tineret al Romaniei…

- Direcția Județeana de Sport și Tineret Vaslui i-a premiat și pe voluntari in cadrul Galei Sportului Vasluian. In cadrul Galei Sportului Vasluian, Direcția Județeana de Sport și Tineret (DJST) Vaslui a ținut sa-i remarce și pe voluntarii care au sprijinit activitațile din acest an. Directorul Raducu…

- Juniori PE PODIUM… Copiii de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui continua seria rezultatelor bune la competitiile interne si internationale. Grupele 2006 si 2007 au pierdut finalele turneului international de la Chisinau, “Junior Futsal Cup Moldova”. Recent, grupele 2006 si 2007, au participat, la Chisinau,…

- Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, scrie Adevarul. Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“, iar in acelasi an a fost numit director…

- Inca de la varsta preșcolara, copiii sunt indrumați, de catre parinți, spre diverse activitați sportive, scopul principal fiind acela de a mai risipi, astfel, energia fireasca varstei. Sunt și parinți care, launtric, spera ca micuțul sau micuța lor vor deveni, peste ani, campioni cunoscuți in lumea…

- Asa cum v-am obisnuit, la “TOCATORUL DE STIRI” discutam “fara perdea” despre ultimele evenimente importante din urbe. In acest episod vorbim despre “OMERTA” din presa legata de atacul tiganilor de la Scoala nr. 5 si teroarea dintre profesori si elevi in urma atacurilor acestora cu cutitul, fapta consumata…

- SC Romprest Energy SRL Bucuresti, ofertant declarat cistigator la a treia licitatie. Procedurile de atribuire a contractului au demarat in anul 2015, dar au fost blocate din cauza contestatiilor repetate. In sedinta Consiliului Judetean (CJ) Vaslui de astazi, va fi supus la vot proiectul de atribuire…

- Diana Bogos Romania incheie pe podium anul competițional 2017, echipa senioarelor adjudecandu-și medalia de argint, clasandu-se dupa Marea Britanie la Campionatul European de cros, desfașurat la Samorin (Slovacia). In intrecerea junioarelor, la individual, prima a fost britanica Harriet Knowles-Jones,…

- Pana pe 5 decembrie, termenul limita, pe cele 1.600 de locuri oferite de școlile de agenți de poliție s-au inscris 12.077 de candidați, respectiv 10.404 pe 1.300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina și 1.673 pe 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan”…