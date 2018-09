Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev a pierdut primele puncte in noua ediție a campionatului Ucrainei. Dupa 4 victorii consecutive in prima liga valorica, dinamoviștii s-au impiedicat la Odesa, unde au remizat cu Ciornomoreț din localitate.

- Un nou sport prinde contur la Timisoara, echipa "Azvarlirea" pregatind o noua editie a campionatului de Ultimate Frisbee, Another Disc Through The Wall, eveniment care are loc in perioada 25-26 august, la Stadionul CFR din Timisoara. Pentru cel de-al treilea an consecutiv, la Timisoara se reunesc la…

- Loți Boloni, egal la primul meci jucat acasa de Antwerp in noua ediție a campionatului Belgiei . Formația pregatita de antrenorul roman a dominat autoritar partida cu Kortrjik, disputata sambata seara in etapa a II-a, dar in pofida unei statististici zdrobitoare, scorul final a fost 0-0. Antwerp se…

- Evenimentul a avut loc la Galati, in complexul „Zatun”, apartinand Consiliului Judetean. Presedintele CJ Galati a declarat ca va continua sa organizeze concursul si in anii urmatori „deoarece acesti oameni merita toata aprecierea si respectul nostru”.

- Paul Anton a marcat primul gol din noua ediție a campionatului Rusiei! Fostul dinamovist l-a invins pe Bicfalvi. Fostul dinamovist n-a fost titular la Anji Mahacikala, dar a intrat in repriza secunda și a marcat pe finalul meciului Ural Ekaterinburg – Anji Mahacikala 0-1. Paul Anton a marcat primul…

- O femeie de 35 de ani din satul Crasanești, raionul Telenești, și cei patru copii pe care îi avea la întreținere, au ramas fara locuința, dupa ce un barbat de 37 de ani, care era concubinul femeii și tatal a doi dintre copii, este suspectat ca ar fi dat foc casei în care aceștia…

- CHIȘINAU, 11 iul — Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anunțat ca ieri, 10 iulie 2018, la ora 12:24, pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu care s-a produs într-o gospodarie din satul Crihana Veche, raionul Cahul. © Facebook…

- Incendiu intr-o gospodarie din satul Crihana Veche, raionul Cahul. Potrivit reprezentantilor IGSU, flacarile au izbucnit de la o butelie de tip propan care se afla in interiorul unei bucatarii.