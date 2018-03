Campionatul Turciei - Bogdan Stancu a adus victoria echipei Bursaspor

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a marcat doua goluri si a provocat un autogol, dar echipa sa, Sparta Praga, a scapat printre degete victoria in derby-ul cu Slavia Praga, incheiat cu scorul de 3-3, sambata, in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris in minutele 12 si 43,…

- Procuratura din Istanbul il acuza pe Erkin ca l-a jignit pe arbitrul Mete Kalkavan, in timpul derby-ului Besiktas - Basaksehir, jucat pe 23 octombrie anul trecut, dupa ce fundasul stanga a fost sanctionat cu cartonas galben. Procurorii cer o pedeapsa cuprinsa intre unul si doi ani.Conform…

- Biletul zilei: Pe biletul de duminica, redacția pariuri1x2.ro a selectat pronosticuri din Premier League, Super Lig și Liga 1. Vrem goluri de la meciul dintre Arsenal și Watford. “Tunarii” au obținut cu AC Milan primul succes din ultimele 5 meciuri și vor incerca sa continue in același stil…

- Bogdan Stancu a marcat golul prin care Bursaspor a invins-o cu scorul de 1-0 pe Kayserispor, formatie antrenata de Marius Sumudica, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Turciei, informeaza Agerpres. Stancu, integralist in acest meci, a inscris in…

- Bursaspor și Kayserispor joaca astazi, de la 19:00, in primul meci al etapei cu numarul 24 din Superliga turca. Partida nu este la TV și poate fi urmarita in format liveTEXT + VIDEO pe GSP.ro. live de la 19:00 » Bursaspor - KayserisporClick AICI pentru liveTEXT! Kayseri vine dupa cel mai bun meci al…

- Beșiktaș a invins pe teren propriu rivala Fenerbahce cu scorul 3-1, intr-o partida contand pentru etapa a 23-a a Superligii turce. Fenerbahce a deschis scorul in minutul 8 prin Fernandao, care, aflat in careul lui Beșiktaș, a preluat o minge respinsa, și a trimis balonul in partea de sus al porții aparate…

- Atacantul formatiei Bursaspor, Bogdan Stancu, in varsta de 30 de ani, s-a retras din nationala Romaniei, el anuntandu-si decizia printr-o scrisoare deschisa trimisa pe adresa FRF. Fostul atacant al Stelei este cel mai bun marcator al Romaniei aflat in activitate, cu 14 goluri. Este urmat de mijlocasul…

- Ce spun antrenorii naționalei, dupa retragerea lui Bogdan Stancu. ”Nu-i purtam ranchiuna”. Contactat de ”Libertatea”, Adrian Mihalcea, fost atacant și actual antrenor secund la echipa naționala, apreciaza: ”Cosmin (n.r. – Contra) ca a avut o discuție cu Bogdan. Eu nu am vorbit cu el și nu știam ce intenții…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol la primul sau meci oficial pentru Sparta Praga, duminica, in victoria cu 2-0 in fata echipei Slovan Liberec, pe teren propriu, in etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Cehiei.Stanciu a deschis scorul in min. 5, al doilea gol al praghezilor…

- Claudiu Keșeru a marcat și a readus-o pe Ludogoreț Razgrad pe primul loc in Bulgaria. Atacantul roman a punctat astazi, de doua ori, pentru trupa lui Dimitar Dimitrov, in minutele 24 și 35. Ludogoreț Razgrad, venita dupa umilința de joi seara din Liga Europa (0-3 acasa cu AC Milan), a dispus cu 3-1,…

- Șumudica face egal in etapa a 21-a din Turcia. ”Motanul” și Grozav, invinși. Echipa de fotbal Kayerispor, antrenata de romanul Marius Sumudica, a remizat acasa cu Sivasspor, 1-1, duminica, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Turciei. Sivasspor a condus prin golul in minutul 53 de veteranul…

- Seara trista pentru Marius Șumudica, eliminat din Cupa Turciei. Kaiseryspor a parasit competiția in sferturile de finala, dupa ce miercuri a reușit doar un egal acasa, 2-2, cu Akhisar Belediye, care caștigase meciul tur, cu 1-0. Kayseri a fost condusa de doua ori, insa a revenit de fiecare data, ultima…

- Clubul turc Sivasspor, la care s-a transferat de curand fundasul Paul Papp, a anuntat, luni, ca l-a atacantul brazilian Robinho, 33 de ani, condamnat in Italia la noua ani de inchisoare pentru viol.Robinhno a semnat pentru un sezon si jumatate cu echipa turca, scrie news.ro. Citește…

- Kayserispor va juca impotriva lui Akhisar in semifinalele Cupei Turciei. Dupa ce a eliminat Antalyaspor in "optimile" Cupei Turciei (3-1 acasa și 2-0 in deplasare), Șumudica poate spera sa ajunga cu Kaiserispor in semifinalele competitiei. Astazi, la tragerea la sorți, a scapat de marile puteri Beșiktaș,…

- Formatia Kayserispor, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Silviu Lung Jr., Cristian Sapunaru si William de Amorim, va intalni in sferturile de finala ale Cupei Turciei echipa lui Ioan Hora, Akhisarspor, conform tragerii la sorti care a avut loc vineri, la Istanbul. La tragerea la sorti…

- Cu Latovlevici integralist, Galata a defilat in Cupa Turciei și s-a calificat in sferturile de finala. Galatasaray Istanbul s-a calificat fara emoții in sferturile de finala ale competiției, dupa victoria din retur cu Bucaspor, in deplasare, cu scorul de 3-0. In tur, „galben-roșii” invinsesera tot cu…

- Nicolae Stanciu, cel mai scump transfer din istoria Belgiei, stabilește un record și in Cehia: 5 milioane de euro este suma pe care Sparta Praga o va plati lui Anderlecht. La acești bani se mai adauga alte 4 milioane de euro in funcție de performanțele romanului: goluri / meciuri in Champions League…

- Clubul Bursaspor a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca l-a achizitionat pe Gheorghe Grozav, ultima data component al echipei Karabukspor. Grozav a semnat un contract pe sase luni, cu optiune pentru inca doi ani.Jucatorul roman va fi prezentat oficial intr-o conferinta de presa programata…

- Bursaspor se claseaza pe locul 9 in Turcia, iar primul joc oficial in 2018 va fi marți, returul din Cupa Turciei, cu Genclerbirligi, pentru ca duminica, 21 ianuarie, sa intalneasca in Super Lig pe Istanbul BB. Tocmai liderul stagiunii, impotriva caruia a marcat la debutul in Turcia, la Karabukspor,…

- Fotbalistul Gheorghe Grozav, care a activat în prima parte a sezonului 2017-2018 la clubul turc Karabukspor, s-a transferat, miercuri, la Bursaspor, grupare cu care a semnat un contract valabil sase luni cu optiune de prelungire pe doi ani si la care va fi coleg cu un alt român, atacantul…

- Bogdan Stancu, eliminat din Cupa Turciei. Cu ”Motanul” integralist, Bursaspor a castigat meciul de pe propriul teren, 2-1 cu Genclerbirligi, insa a ratat calificarea in ”sferturi”. In tur, Bursaspor a fost invinsa, in deplasare, cu scorul de 1-0. Mikel Ndubusi Agu, in minutul 33, si Yusuf Erdogan, in…

- Gheorghe Grozav, decarul echipei naționale, e pe cale sa-și rezolve situația complicata de la Karabukspor și sa semneze cu o noua echipa. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 27 de ani e la un pas sa semneze cu Bursaspor, locul 9 din Turcia. In caz ca mutarea se va concretiza, Grozav va deveni coleg…

- Paul Papp a semnat azi cu Sivasspor, ocupanta locului 8 in Superlig, fiind liber de contract dupa ce a plecat de la Karabukspor. Fundașul central de 28 de ani a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumatate, potrivit TV Digi Sport. De la Karabukspor au plecat in aceasta iarna și Cristi Tanase,…

- Potrivit sursei citate, jucatorul si clubul s-ar fi inteles in toate privintele, iar transferul este iminent. Latovlevici este legitimat la Galatasaray din septembrie 2017. Galatasaray ocupa locul doi in clasamentul campionatului Turciei, cu 35 de puncte, cu unul mai putin decat liderul Basaksehir.…

- Iasmin Latovlevici pleaca la Sivasspor. Semnase in septembrie 2017 cu Galatasaray. Jurnalistii turci de la fotomac.tr scriu ca Iasmin Latovlevici va pleca de la Galatasaray in aceasta iarna si ca s-a inteles deja cu Sivasspor, unde este dorit de antrenorul Samey Aybaba. Potrivit sursei citate, jucatorul…

- Echipa fotbalistului moldovean Alexandru Epureanu, Istanbul Basaksehir, are un parcurs foarte bun in actuala editie a Campionatului Turciei. Formatia sa este liderul clasamentului dupa prima jumatate a sezonului, devansand cluburi mari precum Galatasaray, Fenerbahce si Besiktas.

- Patronul echipei Kayserispor, Erol Bedir, a recunoscut intr-un interviu acordat pentru site-ul TRT Spor ca Marius Sumudica a avut pe masa o oferta impresionanta din punct de vedere financiar, de aproape doua milioane de euro. Finantatorul echipei la care sunt legitimati Sapunaru si Silviu Lung Jr.…

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Șumudica vrea la Kayserispor un jucator de la FCSB și unul aflat și in vizorul lui Gigi Becali: ”Se discuta de venirea lor”. Marius Șumudica vrea un jucator de atac și are pe lista un jucator de la FCSB și altul dorit de FCSB! William De Amorim a fost pus pe lista neagra de „fecesebiști”, dupa ce n-a…

- Marius Sumudica a fost desemnat antrenorul turului de campionat de publicatia Yeni Șafak. In schimb, nici un jucator de la Kayseri nu s-a regasit in cel mai bun prim "11". Cum arata primul "11": Fabri (Beșiktaș) - Caicara (Istanbul BB), Maicon (Galatasaray), Pepe (Beșiktaș), Aziz Bechich (Bursaspor)…

- Turcul Adra Turan, 30 de ani, n-a jucat niciun meci in acest sezon la Barcelona și urmeaza sa plece in aceasta iarna. Dorit inapoi de Galatasaray, echipa la care a crescut, mijlocașul de 30 de ani este foarte aproape de ajunge la rivala Beșiktaș. Presa din Spania, care citeaza informații din Turcia,…

- Fara infrangere de 11 meciuri oficiale, Kayserispor primește azi vizita celor de la Yeni Malatyaspor, formație aflata pe locul 10. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Echipa lui Marius Șumudica este pe locul 5, la egalitate de puncte cu Goztepe și Beșiktaș (un meci mai mult) și cu doua puncte peste Trabzonspor.…

- Daniel Pancu este una dintre legendele Rapidului si, poate, cel mai iubit fotbalist care a imbracat tricoul alb-visiniu dupa Revolutie. Atacantul si-a respectat meseria si a facut istorie la toate echipele la care a fost legitimat. In Turcia, la Besiktas, fotbalistul originar din Iasi a fost un adevarat…

- Grozav neaga venirea la CFR. Ce planuri are fostul atacant al Universitații Gheorghe Grozav (27 ani) a eliminat orice speculație in privința unui transfer la CFR Cluj. Jucatorul român este liber de contract, dupa desparțirea de Karabukspor (Superliga turca). Fosta sa echipa se confrunta…

- Galatasaray a pierdut partida din deplasare cu Yeni Malatyaspor, scor 1-2, rezultat care i-a enervat pe fanii Cim Bom, care nu-l mai vor pe Igor Tudor. Suporterii turci sunt entuziasmați de rezultatele lui Șumudica de pe banca lui Kayserispor, romanul adunand 30 de puncte, iar in prezent ocupa locul…