Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 141 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre centrul Oncohelp, activ de 10 ani la Timișoara, un articol…

- Directia Judeteana pentru Cultura Timis va gazdui joi, 10 octombrie, de la ora 19.00, conferinta „Marea colonizare din Banat” (1763-1772). Context. Desfasurare. Memorie”, care va fi sustinuta de Josef Wolf, conferentiar la Institutul de Istorie si Geografie Regionala a Svabilor Dunareni din Tubingen.…

- Ediția cu numarul 140 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre persoanele care se confrunta cu boli rare și modul in care…

- Ediția cu numarul 139 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum mancarea devine arta in mainile unuia dintre cei mai…

- Ediția cu numarul 138 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre „dușmanul” timișenilor alergici, ambrozia, un articol despre…

- Ediția cu numarul 134 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre un fotograf neobișnuit din Timișoara, un articol despre…

- Ediția cu numarul 131 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, o analiza despre investițiile cu bani europeni pentru imbunatațirea modului…

- Ediția cu numarul 130 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre porblemele parinților cu copii cu probleme speciale,o analiza…