- Dani Oțil a caștigat etapa de la Mangalia a Campionatului Național de Super Rally. Realizatorul TV a terminat circuitul in cel mai scurt timp, 2:32,025, la bolidul mașinii Radical SR4. Podiumul a fost completat de Constantin Aur și Cașuneanu Costel, ambii la volanul unor Skoda Fabia R5. In jur de 4.…

- Campionatul Național de Super Rally, al carui promotor este Mihai Leu, debuteaza maine, la Mangalia, pe traseu urban, așii automobilismului urmand sa se „dueleze" pe strazile orașului. Campionatul Național de Super Rally va avea 4 etape in acest an. Pe langa Mangalia, vor mai avea loc intreceri in Targu…

- Echipa de rugby sub 16 ani a Clubului Sportiv Scolar din Gura Humorului a reluat jocurile oficiale din Campionatul National, cu o deplasare pe terenul unei contracandidate la ocuparea primelor doua locuri, CSS Unirea Iasi. In acest prim meci din 2019, elevii antrenorilor Andrei Varvaroi si Mihai ...

- Opel Romania si Mihai Leu anunta un nou parteneriat, extinzand colaborarea pentru al patrulea an consecutiv. Prin parteneriatul agreat pentru 2019, marca germana sustine toate cele patru etape ale Campionatului National de Super Rally si etapa CNVC de la Brasov, Trofeul Opel.

- Dupa ce anul trecut Mihai Leu a organizat pentru prima oara in Romania Campionatul Național de Super Rally, o premiera pentru sportul romanesc, fostul pugilist continua și in 2019 aceasta competiție. Pe lista locațiilor de desfașurare a etapelor se afla și o noutate: Mangalia.