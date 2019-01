Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de handbal masculin 2019, a 26-a ediție, se desfașoara intre 10 și 27 ianuarie, in Germania si in Danemarca. Competiția se vede la DigiSport si Telekom. Romania a ratat calificarea la turneul final, fiind eliminata in faza play-off de Macedonia (24-32 si 26-25). ACTUALIZARE 10 ianuarie.…

- Prima ediție a Cupei Daco-Getica Carrefour are loc sambata, de la 10:30, pe stadionul Colentina din București. La ediția inaugurala vor participa Steaua, Daco Getica, FC Colentina și Carrefour. Primele doua formații vor avea la start un lot plin de legende. ...

- Dinamo – Dobrogea Sud Constanța, derby-ul Ligii Naționale de handbal masculin, se joaca azi, in sala din Ștefan cel Mare. Roș-albii au surclasat formația constanțeana, scor 27-19 (12-6). Fotografii: Vlad Chirea Campionii au intalnit formația HC Dobrogea Sud Constanța, intr-o partida ce a contat pentru…

- SCM ''U'' Craiova este noul lider al Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins vicecampioana Steaua, la Bucuresti, cu scorul de 72-65 (24-14, 24-17, 12-15, 12-19), luni seara, in etapa a 8-a. Craiovenii au facut diferenta in prima jumatate a confruntarii, ''ros-albastrii''…

- CSM Bucuresti pare decisa sa-si ia revansa in handbalul masculin, dupa ce sezonul trecut a incheiat pe locul 4 in Liga Nationala. Joi seara, formatia lui Paulo Pereira a trecut cu bine un test foarte important, dupa ce s-a impus 25-24 pe terenul echipei Dunarea Calarasi, in...

- Steaua a caștigat derby-ul cu Dinamo din Liga Zimbrilor! In direct la TVR, militarii au facut un joc perfect și s-au impus cu 35-30. Liga Zimbrilor continua și azi la TVR HD, de la ora 19.15 cu partida Dunarea Calarasi - CSM Bucuresti