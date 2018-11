Stiri pe aceeasi tema

- "PNL aduce gazul romanesc in casele romanilor" - este titlul campaniei liberalilor, aprobata luni in cadrul Biroului Executiv, care are ca scop extinderea racordarii localitatilor la reteaua de gaz. "Biroul Executiv al PNL a decis demararea campaniei 'PNL aduce gazul romanesc in casele romanilor'.…

- Zapada cazuta in ultimele zile a perturbat nu numai traficul rutier din județ, ci și programul competițional fotbalistic. Astfel, din cauza ninsorilor care au facut suprafețele de joc impracticabile, Comitetul de Urgența al Asociației Județene de Fotbal a decis sa amane partidele din cadrul ...

- De ultima ora! Guvernul a decis: SALARIUL MINIM majorat si diferentiat in functie de studii si vechime Guvernul a modificat, vineri, prin Ordonanta de Urgenta, Codul Muncii, vizand introducerea salariului minim garantat in plata, diferentiat in functie de studii si vechimea in munca. Cuantumul salariului…

- Un buzoian in varsta de 60 de ani n-a mai rezistat la cicalelile continue ale acesteia și a decis sa-și ia viața. El s-a certat cu nevasta și, de nervi, s-a aruncat de la etaj, a informat reporterbuzoian.ro . I. Vrabie s-a aruncat ieri de la etajul 1 și a fost transportat la spital. El a fost transportat…

- FC Viitorul s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, invingand in deplasare Poli Iasi dupa executarea loviturilor de departajare. La finalul celor 90 de minute de joc scorul a fost 2-2 (2-0), care s-a pastrat si dupa prelungiri. FC Viitorul a condus cu 2-0, dar golul de 2-2…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a luat o decizie in privința situatiei delegarilor la Ministerul Public, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența a Guvernului privind legile justiției.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 4 octombrie 2018I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 si pentru abrogarea art 10 alin. (7)…

- Biroul Executiv al PNL a decis initierea si depunerea a doua motiuni simple, una indreptata impotriva ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si cealalta care il vizeaza pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, au precizat surse liberale pentru AGERPRES. Cel doua motiuni vor fi depuse, cel…