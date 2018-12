Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatului, Rusia aduna 8 puncte si nu mai poate fi detronata din pozitia de lider, cu o etapa ramasa de disputat in grupa principala I. Franta, pe locul 2, are 5 puncte. A doua partida a serii va fi cea dintre Serbia si Muntenegru, ambele cu cate 2 puncte in clasament. In ultima etapa a grupei…

- CE HANDBAL FEMININ. Rezultatele inregistrate joi in grupa principala I sunt: Danemarca – Franta 23-29 (11-17) si Suedia – Muntenegru 28-30 (15-19). In urma rezultatelor, Franta a adunat 4 puncte, iar Muntenegru, 2 puncte. Urmatoarele dispute in grupa I vor avea loc sambata, intre Suedia – Franta…

- Miercuri s-au jucat ultimele meciuri din grupele preliminare C si D la Campionatul European de handbal feminin. In urma rezultatelor, in grupa principala 2 s-au calificat echipele Olanda, Ungaria, Spania (din grupa C), Romania, Germania, Norvegia (D). Rezultatele complete ale meciurilor de…

- Norvegia este sub mare presiune inaintea partidei cu Romania, programata miercuri, de la ora 22:00, in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Formatia lui Thorir Heirgeirsson are nevoie de doua puncte, altfel va pleca cu mana goala in grupa principala de la Nancy.

- Nationala de fotbal a Romaniei va evolua in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica la Dublin.Meciurile turneului final se vor desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, in 12 tari, Anglia, Azerbaidjan,…

- CAMPIONATUL EUROPEAN HANDBAL FEMININ TVR anunta ca va transmite in direct peste 35 de meciuri de la CE 2018. Primul meci al echipei Romaniei, cu Cehia, este in direct pe 1 decembrie, de la ora 19:00, la TVR 1 si TVR HD. CAMPIONATUL EUROPEAN HANDBAL FEMININ Echipa nationala de handbal feminin…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, vineri, reprezentativa Serbiei, cu scorul de 29-26 (13-15), in a doua partida a Trofeului Carpati, ajuns la cea de-a 50-a editie. Romania B a invins in aceeasi zi campioana olimpica Rusia, astfel ca pentru trofeu vor lupta, sambata, Romania A si Romania…

- Romania B este prima finalista la Trofeul Carpati – handbal feminin – dupa ce a produs un adevarat soc, sa invinga Rusia cu 25-24. Trupa lui Trefilov este campioana olimpica en-titre. In marea finala de sambata, echipa secunda a Romaniei va infrunta castigatoarea dintre...