- Romania s-a calificat cu 4 puncte in grupa principala a Campionatului European de handbal feminin din Franța. Astazi incep calculele pentru calificarea in semifinale, cu primele doua dueluri din grupa. Cele doua 12 echipe calificate au fost imparțite in doua grupe de 6 echipe. Primele doua din fiecare…

- Nationalele de handbal feminin ale Frantei si Muntenegrului au obtinut victorii, joi, in primele meciuri din grupa principala I, la Campionatul European. Romania, liderul grupei a II-a, va debuta in aceasta faza duminica, in compania Olandei, informeaza Mediafax.Rezultatele inregistrate joi…

- Romania s-a calificat, miercuri, in Grupa Principala II si va porni cu 4 puncte. Programul Romaniei in Grupa Principala II este urmatorul: Romania - Olanda, duminica, 9 decembrie, de la ora 19:00 Romania - Spania, marti, 11 decembrie, de la ora 19:00 Romania - Ungaria,…

- Nationala Romaniei a invins clar Norvegia, detinatoarea titlului, cu scorul de 31-23 (18-12), miercuri, la Brest, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din...

- Romania a castigat Grupa D la Campionatul European din Franta, dupa o seara absolut superba in fata Norvegiei. Tricolorele s-au impus cu 31-23 in fata campioanei Europei, la capatul unui meci care va ramane in istoria handbalului din Romania. Norvegia a fost invinsa din nou...

- Campionatul European de handbal feminin din Franța iși desemneaza astazi componența primei grupei principale. Singura necunoscuta va fi tranșata in duelul dintre Suedia și Polonia. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GSP.ro. Romania infrunta miercuri Norvegia, de la 22:00. Partida e in direct pe TVR 1…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 31-28, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Aneta Udristoiu (29 de ani) a prins curaj dupa victoria cu Cehia. "Germania si Norvegia sunt adversare tari, dar nu de nebatut!". Aneta Udristoiu a dat satisfactie pe extrema dreapta…

- Selectionata masculina a Romaniei a fost invinsa de Ungaria cu scorul de 19-14, vineri seara, la Circului Metropolitan din Bucuresti, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de Baschet 3x3. Ungaria a condus aproape tot meciul, in timp ce tricolorii nu s-au aflat in avantaj niciodata, ratand…