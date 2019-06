Campionatul de fotbal al judeţului Prahova: Ediţia (V) 1927/1928 (I) Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare sambata sa citeasca materiale „cu parfum de epoca” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Incepand de la 15 august 1927, Comisia Regionala Bucuresti se transforma in Comisia Regionala de Foot-ball Muntenia, iar in aria sa de organizare vor intra si gruparile din zona Dobrogea. Asta a insemnat si scindarea campionatului de categoria I- Bucuresti in doua campionate districtuale paralele, la Bucuresti si Ploiesti. Castigatorii din aceste doua… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

