​Campionatele Balcanice de Atletism: România, locul 4 la finalul competiției (18 medalii) ​România a ocupat locul al patrulea în clasamentul final al Campionatelor Balcanice de atletism de la Pravet (Bulgaria), marti, cu un bilant total de 18 medalii, 5 de aur, 8 de argint si 5 de bronz, informeaza Agerpres.

Ucraina a ocupat prima pozitie, cu 9-4-5, urmata de Grecia, 6-6-2, si Turcia, 6-3-7.

La masculin, România a terminat a doua, cu 4-3-2, devansata de Ucraina, 7-1-3, si urmata de Turcia, 3-1-5, etc.

La feminin, România s-a clasat pe 6, cu 1-5-3, dupa Grecia, 4-3-1, Serbia, 4-0-0, Bulgaria, 3-2-4, Turcia, 3-2-3, si Ucraina, 2-3-2.

