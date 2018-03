Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 68 de proiecte eligibile cu finantare de la Ministerul Culturii si 21 care se autofinanteaza au fost aprobate, vineri, in cadrul Comitetului interministerial dedicat pregatirii Centenarului. "In cadrul Comitetului interministerial de astazi am aprobat prima lista de proiecte…

- Comitetul interministerial a aprobat vineri o prima lista de 43 de proiecte pentru evenimente ce vor marca Centenarul Marii Uniri, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, scrie NEWS.RO.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, cere clarificari de la ministrul Culturii, George Ivașcu, privind restituirea donațiilor facute de cetațeni pentru lucrarea ”Cumințenia Pamantului”. “In anul 2016, mai mulți romani de buna-credința au donat diverse sume de bani pentru ca statul roman sa achiziționeze,…

- Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind coordonarea manifestarilor de Centenar si cadrul legal de finantare a acestora. Anunțul a fost facut, miercuri, de premierul Viorica Dancila, care a ținut sa iși exprime regretul pentru intarzierile in adoptarea acestui proiect. “O alta Ordonanta…

- Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, a anuntat luni presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu. "In unanimitate, BEx al PNL a hotarat depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George…

- "Anul centenar trebuie sa fie unul sarbatorit in spiritul Unirii de acum 100 de ani, dar acest lucru nu este posibil cu un ministru care refuza dialogul si saboteaza executarea unor lucrari de maxima importanta ca monumentul de la Alba Iulia. Este inacceptabil ca nu se doreste urgentarea procedurilor…

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a spus, joi seara, la emisiunea "Romania 9” difuzata de TVR 1, ca a fost "paralizat” de unele proiecte dedicate Centenarului pe care le-a gasit in minister, intre care s-au numarat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotica si…

- Liderul grupului PSD de la Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat miercuri ca nu i se va retrage sprijinul politic ministrului Culturii, George Ivascu. Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Gospodinele din Timiș se vor intrece, sambata, intr-o expoziție gastronomica inedita, care va avea loc la Dumbravița, in cadrul unei noi etape a Festivalului ”Lada cu zestre”. Același festival pregatește și alte surprize, intru celebrarea Centenarului.

- Comisia de Cultura a PNL denunta eșecul proiectului cultural “Centenarul Marii Unirii”. Liberalii susțin ca principalul vinovat este PSD, care s-a folosit de ocazia implinirii a o suta de ani de la Marea Unire pentru a crea noi posturi si pozitii administrative pentru clientela de partid. Comisia de…

- USR a anuntat miercuri, in plenul Camerei Deputaților, depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Culturii, George Ivașcu, pentru lipsa totala de comunicare cu Parlamentul si refuzul de a participa la patru invitatii in comisia de Cultura.

- Presedintele Comisie de Cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a cerut, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, demisia ministrului Culturii, George Ivascu, afirmand ca daca PSD nu ii retrage sprijinul, PNL va depune o motiune simpla impotriva acestuia.

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Este scandal de amploare in Comisia de Cultura, dupa ce George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Camera, iar marti, cand anuntase printr-un secretar de stat ca va fi prezent, a absentat si l-a trimis…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Parlament pentru a discuta proiectele Centenarului, insa ar fi ignorat invitatiile. Presedintele Comisiei de Cultura, Gigel Stirbu, a declarat marti ca desi se…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a declarat ca va cere miercuri, in plen, explicatii cu privire la atitudinea ministrului Culturii, George Ivascu, care nu s-a prezentat la audierile din la comisie.

- Ministrul culturii, George Ivașcu, actor de prestigiu, incearca sa aduca Hollywood-ul in Romania, pentru a revigora industria naționala de film. George Ivașcu a avut, joi, o intalnire cu o delegație a Universal Studios prezenta in Romania. Pe parcursul discuției, cele doua parți și-au exprimat dorința…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a dispus revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, din cauza lipsei unui concept unitar si a unor obiective coerente.

- Senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romascanu, fost ministru al Culturii in guvernul condus de Mihai Tudose, a explicat, sambata, la intalnirea cu presa care a urmat Conferintei Extraordinare a organizatiei judetene PSD, mecanismul finantarii manifestarilor legate de Centenar care vor avea loc…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa afle de la ministrul culturii, George Ivașcu, ce activitați vor fi organizate in Bucovina in cadrul Centenarului Marii Uniri. Intr-o intrebare adresata ministrului George Ivașcu, Dumitru Mihalescu ii amintește acestuia ca printr-o decizie a Guvernului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare sa capete din ce in ce mai mult o recunoaștere de facto a faptului ca este omul decizional in Romania. Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca a avut o intalnire cu vicepresedintele casei de productie americane Universal Studios, iar acesta s-a aratat interesat…

- Zilele trecute a avut loc la Bucuresti o intalnire a ministrului Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, cu Gheorghe Falca, primarul Aradului si prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Asociatiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad. Cu aceasta ocazie s-a convenit ca in cursul…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, si Silvia Radu, primarul interimar al municipiului Chisinau, au avut miercuri o intalnire cu ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune. Printre acestea, includerea…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- LISTA completa: EVENIMENTELOR organizate in 2018 la Alba Iulia. Cetatea Alba Carolina, animata de festivaluri, concerte, spectacole și concursuri. Suma alocata este de pana la 7 milioane de lei Administrația locala din Allba Iulia pregatește, pentru anul 2018, o lunga serie de evenimente ce stau sub…

- Iata notele pe care le-au primit politicienii de la Remus Borza, alaturi de analiza deputatului independent: Liviu Dragnea- nota 8: Desigur ca are nota de trecere, și-a impus Guvernul. Viorica Dancila- nota 10: Omul saptamanii ramane premierul, Viorica Vasilica Dancila. E bine și pentru…

- Senatoarea liberala Laura-Iuliana Scantei, membru al Comisiei pentru cultura, a afirmat, luni, ca PSD i-a ''pus pumnul in gura'' si l-a compromis total pe ministrul propus pentru preluarea portofoliului Culturii, George Ivascu, prin trecerea la vot inainte ca acesta sa raspunda la intrebarile parlamentarilor.…

- Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare ministru al Culturii, acesta doar o administreaza, a afirmat luni ministrul propus pentru preluarea portofoliului Culturii, George Ivascu, avizat favorabil de comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. "Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare ministru…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Culturii, George Vladimir Ivascu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 16 voturi "pentru" si 7 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana…

- Celebrul actor si manager al Teatrului Metropolis din Bucuresti ocupa, de azi, unul dintre fotoliile din guvernul premierului Viorica Dancila. Actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, George Ivascu este un activ sustinator si promotor al tinerei generatii de…

- George Ivascu, propus de PSD pentru functia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, fiind un sustinator si promotor al tinerei generatii de creatori.VEZI AICI LISTA COMPLETA A VIITORULUI CABINET DANCILA Nascut pe…

- Guvernul Dancila, votat vineri in CExN al PSD. Lista ministrilor Forurile de conducere ale PSD si ALDE se vor reuni, vineri, pentru a decide ministrii care vor face parte din Guvernul Dancila, precum si noul program de guvernare. Astfel, CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul…

- Demnitari huiduiți in timpul manifestarilor de 24 ianuarie, la Iași. Sute de oameni, caer au venit miercuri, in Piața Unirii, au huiduit discursul susținut de Maricel Popa, președintele Consiliului Județean. Spiritele s-au incins și in timp ce consilierul prezidențial Andrei Muraru citea mesajul președintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, presedintii Camerelor Parlamentului si mai multi ambasadori se afla pe lista invitatilor primarului iesean Mihai Chirica la manifestarile organizate de municipalitate cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara…

