Campion mondial și unul dintre cei mai buni absolvenți. Ce stă în spatele succesului CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Silvia Zavadovschi. Sârguința, disciplina și talentul sunt ingredientele indispensabile ale succesului. O spune campionul mondial la dansuri în 2018, Vladislav Untu, care la doar 18 a reușit sa obțina ceea ce unii nu reușesc nici într-o viața. Cert este ca, tot ca a obținut, a obținut prin munca, iar astazi se poate mândri cu zeci de medalii, titluri și distincții obținute la diferite concursuri naționale și internaționale. &"Da, eu am talent, dar eu muncesc mult pentru a avea rezultate. Recunosc ca nu obosesc atunci când… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

