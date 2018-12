Stiri pe aceeasi tema

- Campionul K1 Adrian Maxim a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea alaturi de un alt oradean pentru trafic de droguri de risc, cei doi fiind prinsi in flagrant tranzactionand 1 kilogram de cannabis, dar si cu alte aproape 6 kilograme de droguri tinute in diverse locatii…

- Tribunalul Maramures aduce la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 45/DL/09.11.2018, pronuntata in dosarul nr. 2237/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand…

- O instanta din Romania a luat o decizie aparent surprinzatoare in cazul unui sofer din Gorj. La scurt timp dupa ce politistii l-au oprit in trafic, au constatat ca era baut si i-au propus testarea cu aparatul erilotest. In acel moment, soferul a demarat in tromba si s-a pierdut in noapte.

- Un cunoscut dealer de droguri din Timișoara a fost reținut din nou de autoritați, pentru trafic de stupefiante, acesta fiind prins in flagrant in timp ... The post Dealer prins in flagrant in timp ce vindea droguri din mașina, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman in varsta de 26 de ani a fost arestat in Italia pentru posesie de droguri. Carabinierii l-au arestat pe tanarul roman in urma unui control in trafic. Acesta a fost oprit de poliție in orașelul Valda. In automobilul romanului au fost descoperite 25 de grame de cocaina și 100 de grame de hașiș,…

- Polițiști aradeni au identificat doi tineri bauniți de trafic de droguri de risc. Unul dintre ei a fost depistat in flagrant, in Timișoara, in timp ce vindea 1,5 kg. de cannabis. Mai xact la data de 4 septembrie, polițiștii S.C.C.O. impreuna cu Brigada de Operațiuni Speciale Timisoara, sub coordonarea…

- Lucratorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) au reusit sa rețina vineri un traficant de droguri, in urma unei operatiuni de filaj intinse pe parcursul mai multor luni. Potrivit DIICOT, suspectul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.