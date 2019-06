Campioana seriei Sud a Ligii a 6-a, Viitorul Cobadin, a incheiat stagiunea cu o victorie zdrobitoare (galerie foto)

In etapa a 24 a a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta, ultima din sezonul 2018 2019, s au inregistrat rezultatele: Avantul Comana FC Mereni 3 0, Danubius Rasova Sport Prim Oltina 8 3, Viitorul Targusor Viitorul Pecineaga 5 1, CS Pestera Vointa Sacele 6 0, AS Pelinu Inter Ion Corvin 9 2, Litoral Corbu Speranta Castelu 2 1, Sportul Tortoman Carsium Harsova 1 3, Recolta Nicolae Balcescu Unirea Topraisar 8 0, Olimpia Constanta CSO Murfatlar 3 1. Si in Seria Sud a Ligii a 6 a a fost ultima et ...