Campioana olimpică Rusia, prima echipă calificată în semifinalele CE de handbal feminin din Franţa In urma rezultatului, Rusia aduna 8 puncte si nu mai poate fi detronata din pozitia de lider, cu o etapa ramasa de disputat in grupa principala I. Franta, pe locul 2, are 5 puncte. A doua partida a serii va fi cea dintre Serbia si Muntenegru, ambele cu cate 2 puncte in clasament. In ultima etapa a grupei I se vor juca, miercuri, meciurile Danemarca – Muntenegru, Suedia – Rusia si Serbia – Franta. In grupa principala II, marti vor a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are 8 puncte si nu mai poate fi detronata din pozitia de lider, cu o etapa ramasa de disputat in grupa principala I. Franta, pe locul 2, are 5 puncte. A doua partida de luni va fi cea dintre Serbia si Muntenegru, ambele cu cate 2 puncte in clasament. In ultima etapa a grupei I se vor…

- Nationalele de handbal feminin ale Frantei si Muntenegrului au obtinut victorii, joi, in primele meciuri din grupa principala I, la Campionatul European. Romania, liderul grupei a II-a, va debuta in aceasta faza duminica, in compania Olandei, informeaza Mediafax.Rezultatele inregistrate joi…

- Miercuri s-au jucat ultimele meciuri din grupele preliminare C si D la Campionatul European de handbal feminin. In urma rezultatelor, in grupa principala 2 s-au calificat echipele Olanda, Ungaria, Spania (din grupa C), Romania, Germania, Norvegia (D). Rezultatele complete ale meciurilor de…

- Marti s-au disputat ultimele meciuri din grupele preliminare A si B ale Campionatului European de handbal feminin din Franta, iar rezultatele au decis cele sase echipe calificate in faza grupelor principale. Miercuri, Romania, deja calificata mai departe, va juca in compania Norvegiei. Rezultatele…

- Campionatul European de handbal feminin a debutat aseara, cu partida dintre gazda competitiei, Franta, si campioana olimpica en-titre, Rusia, din grupa B. Astazi se joaca meciuri in grupele A (Serbia – Polonia si Danemarca – Suedia) si cealalta partida din grupa B (Muntenegru – Slovenia). Sambata,…

- Campioana mondiala la handbal feminin, Franta, a fost invinsa, joi, de campioana olimpica Rusia, cu scorul de 26-23 (11-10), in meciul de deschidere, contand pentru grupa B a Campionatului European. Vineri vor avea loc meciuri in grupele A si B, iar sambata, de ziua nationala a Romaniei, tricolorele…

- Campionatul European de handbal feminin debuteaza in aceasta seara, cu partida dintre gazda competitiei, Franta, si campioana olimpica en-titre, Rusia. Vineri vor avea loc meciuri in grupele A si B, iar sambata, de ziua nationala a Romaniei, tricolorele vor disputa prima partida, in grupa D, cu Cehia,…

- Campioana olimpica la handbal feminin, Rusia, a fost invinsa, vineri, de reprezentativa secunda a Romaniei, scor 25-24 (11-12), in primul meci din cadrul Trofeului Carpati, competitie ajunsa la cea de-a 50-a editie si care este ultimul test inaintea participarii la Campionatul European din Franta,…