- Sportivul Alexandru Novac (CSM Bucuresti), antrenat de Petre Manu, a stabilit un nou record al Campionatelor Internationale de atletism ale Romaniei in proba de aruncare a sulitei, cu performanta de 83,42 m, vineri, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, potrivit site-ului FRA. Novac are sanse…

- Atleta burundeza Francine Niyonsaba, vicecampioana olimpica si mondiala la 800 m, afectata de noul regulament privind sportivele hiperandrogene, a confirmat participarea in proba de 2.000 m a concursului de la Montreuil (11 iunie), la care s-a inscris deja sud-africana Caster Semenya, dubla campioana…

- CSA Steaua Bucuresti a cucerit titlul de campioana nationala la polo pe apa masculin, vineri seara, dupa ce a invins-o pe CSM Oradea cu scorul de 7-4 (2-2, 2-1, 2-1, 1-0), in Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'' din Oradea, in meciul al treilea al finalei Superligii Nationale. Steaua…

- Sportiva romana Alina Rotaru (26 de ani) a ocupat locul al treilea la saritura in lungime, marti, la concursul IAAF World Challenge de la Nanjing (China), cu performanta de 6,52 m. Atleta antrenata de Mihai Corucle la CSM Bucuresti, a fost devansata de britanica, Jazmin Sawyers, 6,56 m,…

- Localitatea Dumbravita din judetul Timis a fost gazda editiei din acest an a Campionatului National de Tenis de Masa rezervat juniorilor III (11 – 12 ani) individual. La fel ca la editia de anul trecut, Clubul Sportiv Municipal Zalau a avut reprezentanti si la competitia din acest an, iar cele mai bune…

- CSM Arcada Galati a cucerit pentru prima oara titlul de campioana nationala la volei masculin, sambata, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-19, 25-16, 25-17), in deplasare, in etapa a 10-a din faza a doua a Diviziei A1. Arcada a terminat pe locul secund in sezonul…

- Sportiva canadiana Kaetlyn Osmond, campioana olimpica si mondiala la patinaj artistic, si-a anuntat retragerea din activitate la 23 ani si dupa ceva mai mult de un an de cand a cucerit aurul olimpic in concursul pe echipe si bronzul la individual cu prilejul JO 2018 de la PyeongChang, relateaza Reuters.…

- Sotii Coculeana si Ioan Oltean, profesori antrenori de atletism la CSS1 Constanta, dar si concurenti inca in intrecerile de masters , au marcat implinirea a 38 de ani de cand sunt casatoriti. Nascuta la Piatra Neamt, Coculeana a venit la Constanta in anul 1978, pentru studiile universitare. La facultate…