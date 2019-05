Stiri pe aceeasi tema

- Sportul Petrești a devenit campioana Ligii a IV-a Alba, cu doua etape inaintea finalului stagional! Echipa condusa de Doru Oancea a caștigat pe propriul teren, scor 2-0 (1-0) cu CIL Blaj, goluri Ad. Lacatuș (7 și 90+5) și nu mai poate fi detronata de pe prima poziție. Amfitrionii au evoluat in inferioritate…

- Olimpia Aiud ramane fara eșec in 2019, echipa condusa de Gabriel Cotoara trecand și peste al 10-lea val, “olimpicii” caștigand la Daia Romana. Un alt rezultat notabil al rundei este victoria formației AFC Micești, pe teren propriu, primul meci caștigat in 2019. Liderul Sportul Petrești s-a impus fara…

- In etapa din Liga a IV-a din Sambata Mare, pe “Aiudelul”, remiza alba intre Olimpia Aiud și Voința Stremț, in duelul echipelor ce nu au cunoscut gustul eșecului in 2019. Un meci spectaculos, cu numeroase ocazii, dominat in mare parte de echipa lui Gabriel Cotoara și un final cu doua cartonașe roșii,…

- Primul derby „de Alba” din acest retur de campionat, intre Industria și CS Ocna Mureș s-a terminat cu victoria galdenilor, scor 4-1 (3-1), in etapa a 19-a din seria a IV-a, liga a 3-a. Echipa lui Paul Ciuca a fost mai pragmatica in prima repriza și a caștigat toate cele trei puncte puse in joc la finalul…

- Remiza alba pe “Aiudelul”, intre doua protagoniste ale Ligii a IV-a, Olimpia Aiud și Viitorul Santimbru, in etapa secunda a returului Ligii a IV-a. Intr-un alt joc, Voința Stremț a caștigat fara emoții cu Navobi Cricau. La Aiud a fost un meci dominat de amfitrioni, ce au ratat numeroase ocazii, cele…

- In prima etapa a returului Ligii a IV-a Alba, in derby-ul de pe Ampoi, CS Zlatna – Sportul Petrești, scor 2-2 (1-0), dupa ce gazdele au condus la un moment dat cu 2-0, dar au fost egalate prin dubla lui Balaș și au terminat cu un om mai puțin confruntarea. Marcatori: D. Cristea (17), C. Marc (65),…

- Astazi, in prima etapa a returului Ligii a IV-a Alba, in derby-ul de pe Ampoi, CS Zlatna – Sportul Petrești, scor 2-2 (1-0), dupa ce gazdele au condus la un moment dat cu 2-0, dar au fost egalate prin dubla lui Balaș și au terminat cu un om mai puțin confruntarea. Marcatori: D. Cristea (17), C. Marc…

- Partida de verificare de pe terenul secund al “Stadionului Dragostei”, ultima repetiție inainta startului returului, a fost transata dupa pauza de vizitatori. Golurile au fost marcate de Trascaian (47), Spinean (69, 80), amandoi intrați in actul secund. Olimpia i-a inregimentat pe B. Moldovan și Vasuț,…