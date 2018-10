Stiri pe aceeasi tema

- Zona centrala a Campinei era in perioada interbelica foarte pitoreasca, ilustrand perfect imaginea unui targ de provincie. Am prezentat in mai multe randuri imagini de colectie de pe Bulevardul Carol I, artera principala a Campinei, care purta numele primului rege al Romaniei, asa cum se intampla si…

- Bulevardul Carol I era si in perioada interbelica, este si astazi, artera principala a municipiului Campina. Singura diferenta majora este ca in perioada interbelica, aceasta strada era parte a drumului care lega Bucurestiul de Sinaia.

- Ilie Ionita, dezvoltatorul care a construit blocul incendiat, a mai ridicat doua si pe Soseaua Salaj. Initial a facut unul, la doi metri de casa unor cunostinte. A scos locuintele la vanzare, cu o medie de 35 de mii de euro bucata. Le-a dat pe toate. Majoritatea pe sistemul rate la dezvoltator. La cateva…

- Este de-a dreptul fascinant sa vezi cum se schimba o localitate in decursul a aproape 100 de ani. Campina a avut intotdeauna un farmec aparte, iar noi consideram ca este minunat atunci cand putem arata in imagini cum a evoluat orașul in decursul a zeci de ani. Iata centrul Campinei, kilometrul zero,…

- Campina a avut intotdeauna frumusețea sa aparte, așa, oraș mic de provincie cum era. In perioada interbelica, cel puțin, Campina avea un farmec deosebit, sau poate așa simțim noi astazi, privind imaginile de altadata.

- O casa superba, in centrul Campinei, chiar pe Bulevardul Carol I, la intersecția cu Aleea Rozelor. O casa care a scapat, ca prin minune, de demolare in perioada in care a fost reconfigurata zona centrala a urbei, in acea perioada de sistematizare urbana, cum a fost denumita oficial. Ii spunem de multa…

- Unii dintre dvs, probabil va amintiți imaginea de arhiva (foto Zisopol). A fost facuta la inceputul anilor '80, dupa reparațiile efectuate in urma cutremurului din 1977. Unde s-a putut, s-a reparat, unde nu, s-a demolat.

- Prima și singura stație de carburant din Campina, din perioada interbelica, se afla pe strada principala a localitații. O stație la care nu era niciodata coada, normal, pentru ca numarul automobilelor era redus. Daca in toata țara, in 1926, erau inregistrate 11.308 autoturisme, va dați seama ca la Campina…