- FOTO – Arhiva Tanarul in varsta de 17 ani din comuna Cuzdrioara, judetul Cluj, retinut pentru 24 de ore de catre politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej pentru comiterea infractiunii de talharie calificata, a fost prezentat marți, 25 iunie, judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul…

- La data de 25 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii - Biroul de Investigații Criminale și Compartimentul Criminalistic au efectuat o percheziție domiciliara pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Casa tânarului de 23 de ani din Câmpia Turzii a fost percheziționata fiindca era banuit ca ar fi furat mai multe pachete dintr-o remorca parcata pe strada Gheorghe Barițiu din Câmpia Turzii, în noaptea dintre 17 și 18 iunie.Prejudiciul cauzat a fost aproximat la 8.000 de euro.…

- La data de 19 iunie, un barbat de 30 de ani din Huedin, județul Cluj, reținut pentru 24 de ore, a fost prezentat de catre politistii din cadrul Poliției orașului Huedin, in fata judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei orașului Huedin. Barbatul se numește Adrian Radu Rostaș.…

- Vineri, un barbat de 28 de ani din municipiul Turda, judetul Cluj, a fost prezentat de catre politistii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Campia Turzii in fata judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Turda. In urma probatoriului administrat, pe numele…

- Tanarul in varsta de 18 de ani din comuna Bobalna, judetul Cluj, retinut pentru 24 de ore de catre politistii din cadrul Politiei municipiului Dej sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata, a fost prezentat luni, 10 iunie, in fata judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul…

- Statele Unite au trimis la Campia Turzii sute de militari si avioane F-16 suplimentare, pentru consolidarea apararii in zona estica a NATO si descurajarea unei posibile agresiuni ruse, afirma oficiali militari.