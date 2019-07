Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Marea Britanie si Germania, cele trei semnatare europene ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian, au indemnat duminica la "oprirea escaladarii tensiunilor si la reluarea dialogului", potrivit unui comunicat comun, citat de AFP si Reuters. "Suntem ingrijorate de riscul ca acordul…

- Iranul a incalcat pentru a doua oara termenii acordului sau nuclear, prin anunțarea planurilor de imbogațire a uraniului dincolo de nivelurile permise in termenii acordului sau nuclear din 2015. Intr-o escaladare a disputelor privind sancțiunile SUA, negociatorul-șef al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat…

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

- Cancelarul Angela Merkel a confirmat luni ca Germania continua sa sprijine mecanismul "Spitzenkandidat", desemnarea unui candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE) din randul unui partid iesit invingator in alegerile europarlamentare, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- Serbia si Kosovo s-au acuzat marti reciproc pentru esecul discutiilor purtate luni la Berlin la un summit privind Balcanii, desi au manifestat deschidere fata de posibilitatea reluarii procesului de normalizare a relatiilor, o noua intalnire urmand sa fie organizata pe 1 si 2 iulie de catre Franta…