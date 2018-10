Stiri pe aceeasi tema

- Titlul clipului este "Copiii referendumului", iar in imagini apar mai mulți copii educați intr-o societate distopica. Acestia sunt chestionați cu privire la evenimentul care va avea loc pe 6 și 7 octombrie, inainte sa mearga sa asiste la arderea pe rug a unei eretice, pe un camp impanzit de ruguri,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca isi va prezenta mesajul in cadrul reuniunii, scrie Agerpres. "Voi da mesajul meu in CEx. Asa cum am spus, consider ca lucrurile trebuie lamurite in CEx", a afirmat Dancila, presedinte executiv…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut Inspecției Judiciare sa verifice toate cele trei dosare in care a fost sau este urmarit penal, afirmand ca in fiecare dintre ele procurorii s-au folosit de protocolul incheiat cu SRI in anul 2009, dezvaluie Centrul de Investigatii Media , care a obtinut documentul…

- Guvernul va acorda voucherele de vacanța și in 2019. Premierul Viorica Dancila a precizat in ședința de Guvern ca, pentru sectorul turismului aceasta masura a avut efectele asteptate și ca a crescut cu 5% numarul unitatilor de cazare pentru care a fost solicitata clasificarea la Ministerul Turismului…

- Fostul premier Victor Ponta il critica pe Liviu Dragnea pe subiectul pestei porcine si publica pe Facebook o captura in care liderul PSD anunta, in mai 2017, ca Romania a fost admisa pe lista oficiala a statelor libere de pesta porcina. De asemenea, Ponta spune, referindu-se la sedinta Comitetului Executiv…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat miercuri, pe pagina sa de Facebook, povestea regelui suedez Gustav al III-lea, care a fost victima unei tentative de asasinare la un bal mascat in 1792. Mesajul institutiei diplomatice vine la scurt timp dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a revenit asupra declaratiilor…

- Europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel, a afirmat, pe Facebook, ca a trecut o saptamana de la protestele din 10 august, iar președintele Klaus Iohannis și Opoziția nu au ințeles ca Romania are nevoie de un climat de liniște și stabilitate pentru a se pregati de preluarea președinției Consiliului…

- Mihai Ciobanu a postat pe pagina sa de Facebook doua imagini in care mașina sa, un Audi, este inmatriculata in Belgia cu numarul 1 JOS PSD. „Venim acasa, draga Romanie”, a scris acesta pe rețeaua de socializare. Imaginile s-au viralizat rapid, fiind redistribuite de peste 1.300 de persoane. In comentarii,…