- Impreuna putem face minuni pentru micuții de la sate care au nevoie de ajutor. Pentru ei, colegii de la TVR Craiova au inceput o campanie umanitara. Oricine dorește sa se implice poate dona haine, incalțaminte și rechizite noi.

- Liberalii au organizat, sambata, un miting la Craiova, in fieful PSD. Reuniunea care a avut loc pe Esplanada Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, unde PNL si-a prezentat candidatii la europarlamentare, in frunte cu Rares Bogdan. Liderul PNL le-a cerut primarilor sa se mobilizeze, in campanie,…

- Social-democrații vor organiza, cel mai probabil, un amplu miting de campanie, locația aleasa fiind municipiul Craiova, un fief electoral al PSD.Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, intr-o discuție informala, ca mitingul ar putea sa aiba loc vinerea viitoare, pe 12 aprilie.…

- Modelul Ford Puma se va produce din acest an la fabrica din Craiova, unde in acest moment se fabrica SUV-ul de clasa mica Ford EcoSport si motorul EcoBoost, a anuntat, miercuri, producatorul. "Puma va intra în vânzare la finalul acestui an şi va fi produs în condiţii excepţionale…

- * Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, miercuri dimineata, sapte perchezitii in judetele Olt, Valcea si Arges, la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala prin operatiuni comerciale fictive in domeniul constructiilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O femeie din Adamclisi, județul Constanța, s-a trezit luni dimineața cu un copil nou-nascut abandonat in casa ei. Ea a descoperit langa baiețelul in varsta de șapte zile, biletul de externare din spitalul din Dolj, județul Craiova, unde nascuse pe 5 martie a.c.. Mama i-a lasat și o sacoșa cu cațiva…

- Drama la Craiova. Sase persoane aflate intr-o locuinta din Craiova au fost gasite inconstiente, noaptea trecuta, cadrele medicale de la ambulanta fiind chemate de urgenta in ajutorul lor. Din pacate, doi copii – in varsta de 10 si 15 ani – si o tanara de circa 25 de ani au murit. Desi s-a incercat…

- O mare nenorocire a fost anuntata in aceasta noapte, putin dupa ora 00.00, la Craiova, pe strada Drumul Apelor: sase persoane au fost gasite intr o incapere, inconstiente, intoxicate cu fumul de la generatorul electric.Tania Vilceanu, purtatorul de cuvant al ISU Dolj a declarat pentru ZIUA de Constanta…