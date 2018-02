Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi acuza politicieni de top si oameni de afaceri ca incearca sa submineze Directia Nationala Anticoruptie, in contextul in care Romania a atras ingrijorarea liderilor europeni in ceea ce priveste statul de drept, noteaza Financial Times.

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, lanseaza #RespectYourself Ofera-ti timp pentru lectura, o campanie – manifest pentru constientizarea faptului ca alocarea de timp pentru lectura este o forma de respect fata de propria persoana. 0 0 0 0 0 0

- Google anunta lansarea unui produs care are ca tinta sprijinirea afacerilor mici in atragerea de noi clienti: AdWords Express. Aceasta versiune mult simplificata a solutiei AdWords permite companiilor mici sa realizeze, in mai putin de 15 minute, campanii de publicitate pe Google, avand rezultate clare:…

- FII OM PENTRU OAMENI: Un grup de 11 voluntari, studenți ai Școlii Internaționale Frankfurt Rhein-Main, se afla saptamana aceasta pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș. Cei 11 voluntari au sosit in Romania in urma cu o saptamana și deja s-au implicat in lucrarile de reabilitare a cladirii care…

- Acțiunea se axeaza pe depistarea precoce a fibrilației atriale, care sta la baza unui procent insemnat de accidente vascular cerebrale letale. Fundația CardioPrevent din Timișoara a lansat la jumatatea acestei saptamani o campanie care constituie o premiera pentru Romania, avand ca scop prevenirea…

- Peste doua zile se implinesc 19 ani de la inabusirea ultimei mineriade organizata de Miron Cozma. Mineriada din februarie 1999 a fost cea de-a sasea intreprinsa in Romania postdecembrista.

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- In Timișoara traiești cu 10 ani mai puțin decat in vestul Europei, iar Romania este pe primul loc in Europa la mortalitate prevenibila. Altfel spus, romanii mor pentru ca nu se trateaza și nu se trateaza pentru ca nu sunt informați și nu știu cand sa se prezinte la medie. O campanie care a inceput in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Zapada cazuta in ultimele ore a ingreunat circulatia rutiera pe DN2D, in Vrancea. Mai multe masini au ramas inzapezite intre Gresu si Ojdula, iar unul dintre șoferi a sunat la 112 și a cerut ajutor.

- REWE Romania lanseaza campania „100 de ani de Romania” dedicata Centenarului Marii Uniri, continuarea fireasca a conceptului „de Romania”, lansat anul trecut. Cu aceasta ocazie, compania a inițiat republicarea carții „Dictatura Gastronomica” de Constantin Bacalbașa, intr-o prima ediție ilustrata de…

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. Docbook se alatura luptei impotriva cancerului si lanseaza campania de responsabilitate…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. ”Camera Deputatilor,…

- Cici de la Sistem a iesit la plimbare in mall cu fiul lui si al Amaliei, horoscopista de la ”Neatza”, insa nu a ratat ocazia de a-si testa abilitatile de Don Juan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a filmat pe ”Senatorul Burlacel” cum isi face ”campanie” prin mall, ”atacand” o blonda cumintica.…

- Filiala Bucuresti a Comunitatii Armane din Romania a demarat o campanie de constientizare a pericolului pierderii limbii armanesti. La aceasta cauza au aderat multe persoane celebre din comunitate, care au trimis mesaje in armaneste, postate ulterior pe Facebook. Printre aceste persoane se numara si…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- In municipiul Satu Mare exista un copac cu totul neobisbuit, care arata de parca ar fi fost „impletit“ de o mana nevazuta. Arborele se afla pe Bulevardul Transilvania, langa Palatul Administrativ. Desi sunt oameni ai locului, zeci de satmareni trec zilnic pe langa aceasta minunatie a naturii, fara sa…

- Dan Turturica, coordonatorul digi24.ro și fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, raspunde la acuzațiile ca ar fi fost intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan, fost primar al municipiului Piatra Neamț, pentru Horia Georgescu, fostul șef ANI. Jurnalistul afirma ca fie este vorba despre o…

- Intarzierile de pe rutele CFR nu dau batai de cap doar romanilor. Un cuplu format dintr-un intalian și o fata din Mexic s-a revazut cu cinci pre intțrziere din cauza unei garnituri care a ramas blocata pe traseu din cauza vremii. Flavio, un tanar din Italia, a fost nevoit sa-si astepte iubita la a doua…

- Finantare europeana pentru comasarea terenurilor faramitate din Romania. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de ...

- Avertizare pentru romanii si moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa mearga in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, continua sa se inregistreze noi focare de rujeola. Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului Sanatatii al Ucrainei,…

- #nicioscuza este o campanie care are ca ținta promovarea sportului, prin intermediul sportivilor paralimpici romani. Mai exact, trei dintre aceștia, care au trecut peste toate obstacolele pe care viața le-a sc...

- Alina Gorghiu, senator PNL, e de parere ca PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza în beneficiul României, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD darâmat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele le calculeaza…

- Teatrul Excelsior i-a costat pe bucuresteni, conform unei anchete realizate de platforma recorder.ro, aproape 570.000 de lei, iar jurnalistii care au cercetat subiectul spun ca din componenta actorilor care se deplaseaza in turneu in tara nu fac parte angajatii teatrului, ci colaboratori externi. Mai…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania precizeaza ca, in ultimii doi ani, 10% dintre medicamentele care au un pret mai mic de 25 de lei au disparut de pe piata din tara noastra, principalul motiv fiind legat de taxa clawback, informeaza MEDIAFAX."Taxa clawback, despre ...

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020.

- Horia Constantinescu, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Romania, a anunțat ca ofera 1.000 de euro celui care aduce informații despre identitatea agresorului.

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Premierul Mihai Tudose se afla intr-o mini-vacanta impreuna cu familia la munte. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unor imagini fabuloase cu premierul Tudose jucand bowling alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu. Premierul Mihai Tudose a impresionat la bowling, dand chiar si…

- In pregatirea numarului pe ianuarie al revistei Historia, am avut o discuție cu colegii mei de redacție. Mi s-a confirmat, cu acest prilej, un adevar semnalat de niște camarazi de sala de lectura la BAR: Numarul pe decembrie 2017, conținind un dosar despre Regele Mihai, semnalat de fotografia lui Mihai…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit, luni, la sediul ministerului, pe ministrul leton al apararii, Raimonds Bergmanis, aflat intr-o vizita oficiala in Romania, subiectele discutate in cadrul intalnirii privind colaborarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- De miercuri, TVR va difuza in fiecare zi reportaje in care vedem unde au ajuns cadourile telespectatorilor, dar și cum le-au primit romanii izolați. Incepe Campania de Craciun "Izolați in Romania - Multumim pentru omenie".

- Una spunem si alta gandim!!! De 27 ani, daca nu chiar de 32 ani, am luat decizia cruciala a vietii, de a ma dedica propriei mele lupte, deloc usoare, pentru cunoasterea, promovarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului, in Romania si in lume. In cei cinci ani, petrecuti in inchisorile de…

- Simona Halep nu se afla pe primul loc doar in clasamentul WTA, ci si in topul celor mai de succes femei din Romania. Revista Capital a inclus-o pe Halep si in Top 300 cei mai bogati romani, cu o avere estimata la peste 20 de milioane de euro.Citeste si: Vantu, reactie DURA de dupa gratii!…

- Conform Revistei Capital , Constanța este al doilea județ in top 300 cei mai bogați milionari din Romania. Insumate, averile celor 17 milionari constanțeni ating aproape 1 miliard de euro. Topul 300 Capital este condus de Ion Țiriac, cu o avere de 1,7 – 1,8 miliarde de euro. 1. Omul de afaceri Gabriel…

- Revista Capital a sarbatorit 25 de ani de existența prin intermediul unei Gale in cadrul careia au fost acordate premii pentru antreprenori care aniverseaza 25 de ani de business și pentru cei care au avut un aport major la dezvoltarea capitalismului in Romania. De asemenea, au fost acordate premii…

- Constructia autostrazilor nu este un subiect de dezbatere publica doar in ultimii ani. In 1993, Capital, la doar cateva luni de la prima aparitie, publica un articol despre un program gandit si aprobat in anii ’70, care prevedea constructia a 820 kilometri de autostrada. In perioada comunista s-a reusit…

- Un capitol important la care Romania ramane repetenta an de an este infrastructura rutiera. Celebra declarație ca „Romania nu are nevoie de autostrazi“ sau intrarea in reparații a unui tronson dupa doar 9 luni de la inaugurare, sunt doar cateva din „performanțele“ aleșilor din ultimul sfert de secol.

- Mai multe mașini s-au tamponat, in aceasta seara, pe A1, autostrada care face legatura intre București și Pitești. Carambolul dintre cele 5 masini a avut loc la kilometrul 105, pe sensul de mers spre Capitala.Potrivit informatiilor Romania TV, exista insa si doua victime in urma accidentului.…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu petrecut intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani, Consulatul General al Romaniei la Bonn intreprinzand, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre…

- Parada militara organizata la Arcul de Triumf de Ziua Naționala, la care au fost prezenți președintele Klaus Iohannis și mai mulți reprezentanți ai instituțiilor statului, s-a incheiat in sunet de fanfara dupa o ora și jumatate, timp in care au defilat peste 3.500 de militari și specialiști, cu peste…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Robert Stoika, un polițist american plecat din Romania cand avea numai 14 ani, continua sa militeze pentru unitatea polițiștilor de ”acasa”. El a fost in Romania și a facut un tur alaturi de sindicatul polițiștilor, dar continua sa fi» Vezi tot

- Nu stiu cum se face ca de fiecare data cand P.S.D.-ul, acest partid aflat intr-o depresie politica cronica cu tendinte sinucigase este salvat intotdeauna cand se afla pe marginea prapastiei. Nu este salvat de o minte sclipitoare cu idei socialiste din P.S.D. care isi da seama ca duce Romania spre dezastru,…

- Kasparov vine in premiera in Romania. In acest interval, magazinul din Baneasa a fost vizitat de peste 3,3 milioane de persoane si peste 7,5 milioane de vizitatori unici au accesat site-ul. „Suntem mandri de cresterea excelenta din Romania, care ne-a adus pe locul 5 in topul tarilor cu cea mai rapida…

- Moțiunea de cenzura ''PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma'' este un demers care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar, care mai are o urma de conștiința, sa o voteze, a declarat liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Am considerat o obligație…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a anuntat, luni, ca peste sase luni nu se vor mai ridica gunoaiele pentru cetatenii care nu invata sa colecteze selectiv deseurile.Citeste si: Vicepremierul Ciolacu, SEMNAL catre Parlament pe achizitia rachetelor Patriot: 'Romania trebuie…