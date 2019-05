Campanie referendum. Iohannis, solicitare către CNA "Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși Legea audiovizualului nr. 504/2002 prevede clar ca CNA este autorizat sa emita «normele si regulile de reflectare a desfașurarii campaniilor electorale si a celor pentru referendum», Consiliul nu și-a respectat aceasta obligație legala, deși intram in ultima saptamana de campanie pentru referendum",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

