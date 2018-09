Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de membri ai USR s-au inscris in cursa interna pentru alegerea candidatilor la europarlamentarele din primavara anului viitor, a anuntat formatiunea, intr-un comunicat de presa remis marti MEDIAFAX.

- ​Siegfried Mureșan și-a depus candidatura luni pentru un nou mandat de europarlamentar, in cadrul cursei interna a PNL pentru desemnarea candidaților, potrivit unui comunicat de presa. Mureșan s-a inscris in PNL in luna mai, plecand de la PMP.

- Consiliul National al PNL a adoptat, sambata, criteriile, procedura si calendarul privind desemnarea candidatilor la europarlamentare. Astfel, membrii PNL care vor sa candideze in alegerile europarlamentare isi vor depune candidatura la Secretariatul General pana la data de 1 octombrie.…

- Biroul Politic National al PNL a modificat, sambata, criteriile, procedura si calendarul privind desemnarea candidatilor la europarlamentare, stabilind si prelungirea depunerii candidaturilor pana la 1 octombrie. Astfel, membrii PNL care vor sa candideze in alegerile europarlamentare isi vor depune…

- "Aici sunt niste discutii. Vedem daca in Biroul Politic National se va lua decizia respectiva. (...) Eu intotdeauna am cautat sa gasesc o solutie care sa fie impartasita de cat mai multi", a spus Orban, la Parlament, intrebat daca in sedinta BPN se va discuta despre reformularea criteriilor pentru…

