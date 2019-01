Campanie inedita pe 100 de panouri publicitare: "Mi-e rusine cu premierul meu"

Stiri pe aceeasi tema

- O suta de panouri publicitare imense cu portretele unor oameni, cu numele lor si inscriptia "Imi este rusine de premierul meu" au aparut pe strazile din Cehia.Un celebru actor a fost inspirat de modelul ceh și a copiat campania, dar numai pe internet. Marius Florea Vizante a scris „Mi-e rușine…

- O suta de panouri publicitare cu portrete ale unor diverse persoane, cu numele acestora si inscriptia "Mi-e rusine cu premierul meu" au aparut pe strazile din Cehia. Initiativa il vizeaza pe premierul Andrej Babis, implicat in mai multe scandaluri și afaceri controversate.

- O suta de panouri publicitare care il vizeaza pe premierul populist Andrej Babis au aparut, saptamana aceasta, in Cehia. Pe placile mari apar portretele unor cetațeni (printre care și vedete), numele lor si inscriptia "Imi este rusine de premierul meu". Campania inedita a aparut dupa ce premierul milionar…

- O suta de panouri publicitare imense cu portretele unor oameni, cu numele lor si inscriptia "Imi este rusine de premierul meu" au aparut pe strazile din Cehia, informeaza vineri AFP.Aceasta reprezinta o initiativa publicitara locala vizandu-l pe premierul populist Andrej Babis pentru implicarea…

- Cel puțin cinci mineri au murit, iar alți opt au fost raniți, in urma unei explozii produse joi dupa-amiaza intr-o mina din Cehia. De asemenea, alți muncitori au fost dați disparuți. Explozia a avut loc la o adancime de 800 de metri, intr-o mina din zona Karvina, situata in apropierea granței cu Polonia.…

- Site-ul guvernului de la Budapesta a publicat o inregistrare de la o reuniune cu usile inchise a Conferintei Permanente Ungare, unde Viktor Orban s-a referit si la relatiile din cadrul Uniunii Europene. Potrivit MTI, premierul a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei…

- Editura ieseana „Gama" participa la Targul de carte Guadeamus 2018 in perioada 14-18 noiembrie cu o campanie inedita care are ca scop promovarea atat a lecturii, cat si a jocului - se propune alegerea unei zile in care sa se renunte a dispozitivele electronice, sau „Ziua in care avem timp". Aceasta…

- Secretarul General Adjunct al Partidului National Liberal (PNL), Cristi Barbu, a lansat un atac dur luni la adresa fostului premier Dacian Ciolos, dupa ce liderul platformei politice MRi a criticat formatiunea liberalilor spunand ca este un partid invechit din aceeasi categorie cu PSD. Concret, Cristi…