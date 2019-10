Stiri pe aceeasi tema

- Echipa organizației Municipale PSD Satu Mare, coordonata de președintele executiv Ciprian Craciun, a vorbit azi, 20 Octombrie, cu satmarenii, in Piața de Vechituri despre necesitatea ca Romania sa aiba un președinte muncitor și implicat, un președinte care lupta pentru oameni și nu impotriva lor. Un…

- Imediat dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru postul de prim-ministru, Ludovic Orban a anunțat care vor fi prioritațile guvernului sau. Totodata, a invitat partidele alaturi de care PNL a reușit demiterea guvernului Dancila sa susțina noul cabinet. ”Sunt onorat sa-mi asum responsabilitatea…

- Președintele se alege la Realitatea TV. Chiar în prima zi de campanie electorala, Cozmin Gușa a analizat, alaturi de invitații sai, șansele prezidențiabililor și jocurile de culise ale celui mai important scrutin.

- Dupa ce Klaus Iohannis a anunțat, la Iași, ca de saptamana viitoare vom avea o alta guvernare, dupa ce și-a scos și soția pentru prima data la o adunare liberala, analistul politic, Bogdan Chirieac a reacționat, in direct, la Antena 3. "Dupa cinci ani de mandat prezidențial, din nefericire…

- Vara lui 2019 a adus o problema extrem de importanta in Romania. In județul Cluj, intre iunie și august, au fost inregistrate 23 de cazuri de Febra Q, o infecție destul de rara, care se manifesta la fel ca o banala gripa, dar care ar putea avea efecte asupra celor afectați chiar și jumatate de an,…

- "Voi face plangeri penale. Trebuie sa rupem pisica in doua. Trebuie sa dam un exemplu ca in Romania nu poate sa vina oricine sa isi bata joc. Se vor face plangeri penale, acum strangem documente", a declarat Razvan Cuc la Antena 3. O fisura de 15 centimetri lungime si un centimetru latime…

- Asociatia "Constanta Altfel", lanseaza in dezbatere, in mediul online, doua teme de interes printre constanteni. Asociatia condusa de senatorul Chitac propune locuitorilor urbei sa vina si cu solutii. "Actiunea pe care o propunem are ca scop legitimarea ordinii urbane. Astfel, asteptam de la fiecare…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, in cadrul deschiderii Forumului romanilor de pretutindeni, ca Guvernul și-a propus sa ia masuri pentru a convinge cat mai mulți romani sa se intoarca in țara. Șeful Executivului a vorbit și despre proiectele depuse in acest sens.„Avem proiecte prin…