Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie alegerile și strazile au fost ”inundate” de mesaje publicitare politice. De ce au aparut atat de vreme, ne explica primarul Daniel Tudorache: ”Se vede ca a inceput campania pentru ca au aparut bannerele. Bannere, primele etc. Acestea pot fi folosite pana pe 26 aprilie. Dupa 26 aprilie…

- Eurodeputatul PSD Andi Cristea reacționeaza fața de inițiativa președintelui Klaus Iohannis de a trimite bugetul pe 2019 la Curtea Constituționala a Romaniei, refuzand astfel promulgarea legii bugetului, punand in pericol economia naționala și lansand o serie de neadevaruri.Vezi si: Liviu…

- "A venit romanește. Asta se intampla in Romania, este specific național sa se taie creaca de sub picioare, sa se traga preșul de sub picioare unora și altora. Dar acum, vorbind serios, nu cred ca va afecta cu nimic procedura care se desfașoara acolo la Bruxelles pentru desemnarea procurorului general…

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania. Pe fondul instabilitații fiscale, a creșterii costurilor operaționale și a restrangerii și scumpirii finanțarii, la care se adauga accentuarea crizei din piața muncii, tot mai mulți oameni de afaceri vor pune…

- Viorica Dancila este de parere ca nu va inceta conflictul dintre președinte și Guvern, acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca este in campanie electorala. Premierul este nemultumit de faptul ca presedintele critica Executivul peste hotare."Uitati-va la cele doua portofolii, Transporturi si Dezvoltare.…

- Potrivit lui Gușa, cei trei au discutat despre problemele și situația actuala din mass-media. Intrebat care este parerea sa cu privire la aceasta intrevedere, Bogdan Chirieac a precizat: „Cred ca este o intalnire benefica. Pe de o parte fiindca se simte nevoia unui grup de presa care…

- Avem in aceste zile cateva mostre despre modul in care se va desfasura campania electorala pentru Parlamentul European, atat la nivel national, cat si la nivel international. Interesant este modul in care evolueaza relatiile dintre PSD si ALDE. Nu partidul lui Calin Popescu Tariceanu, ci Grupul Aliantei…

- Ajuns pe scena Ateneului Roman in locul lui Liviu Dragnea, plecat in concediu, Florin Iordache le-a transmis liderilor UE veniți la București, la ceremonia de preluare a președinției Consiliului UE, ca Romania este in campanie electorala, iar criticile la adresa majoritații PSD-ALDE trebuie interpretate…