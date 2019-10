Campanie de vaccinare în Filipine, după reapariţia poliomielitei Numerosi parinti filipinezi, tinandu-si in brate copiii adormiti, au stat la cozi inca din zorii zilei in aceasta tara marcata de mai multi ani de o scadere a ratei de vaccinare si de o polemica legata de un vaccin contra febrei denga. 'Este pentru binele copilului meu', a declarat o locuitoare dintr-o suburbie a orasului Manila, Ruth Miranda, dupa ce fiului ei i-a fost administrat acel vaccin oral. In jurul centrului de vaccinare, atmosfera era festiva, cu muzica si vanzatori de inghetata. Insa miza este una ridicata. In capitala statului filipinez, care are aproximativ 13 milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

