- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Matei Basarab” al județului Olt desfașoara in aceasta perioada a treia campanie de recrutare din cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”. Demersul are la baza beneficiile activitatilor de voluntariat, ca expresie a implicarii, solidaritatii…

- Stratul de zapada a crescut ieri cu 27 cm la Balea Lac. In aceste condiții, miercuri, 28 martie, la ora 15, la statia meteo, stratul de zapada masura: 294 cm la Balea Lac, dupa cum se precizeaza in buletinul nivometeorologic (meteoromania.ro). Read More...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj a desfasurat in perioada decembrie 2017-martie 2018 campanie de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de…

- Ieri, prin decret semnat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, comandorului Aurelian Cojocaru, din Ministerul Apararii Nationale, i a fost acordat gradul de general de flotila aeriana ndash; cu o stea post mortem. Comandorul Aurelian Cojocaru a murit in timpul unui accident aviatic care a avut loc…

- Orientare spre aventura cunoașterii, a descoperirii și a testarii limitelor in Fortele Aeriene Romane, asa se poate cataloga vizita Colegiului Militar National "Mihai Viteazul" la Baza 71 Aeriana. Read More...

- Si in acest an copiii, parinti si cadrele didactice de la Gradinitele Poiana cu Castani, Dr. I. Ratiu, Sf. Maria, Prichindelul Istet, Casuta Piticilor si Scolile Teodor Murasanu, Avram Iancu, Ioan Opris si Horea, Closca si Crisan (partenerii campaniei) s-au mobilizat si ne-au ajutat sa ducem la bun…

- Centrul Militar Maramureș, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al judetului Maramureș si Statul Major al Fortelor Aeriene, va organiza activitatea de promovare a ofertei educationale a Ministerului Apararii Nationale. Activitatea se va desfasura in data de 28 martie, orele 11.00-13.00, la sala de…

- TVR Cluj a publicat informații despre terenurile gratuite care au fost sau vor fi acordate tinerilor, pentru construirea unei case, in Campia Turzii, respectiv in zona cartierului Șarat. Read More...

- Fortele Aeriene Romane organizeaza campania de promovare a carierei militare, marți, 27 martie 2018, la Colegiul Tehnic Energetic și Cercul Militar din Cluj-Napoca, in intervalul orar 11.30-15.00. Read More...

- Sentinta prin care s-a consfiintit ca fostul presedinte al CJ trebuie sa primeasca 20.000 de lei de la jurnalistii Magda Olteanu si Constantin Mazilu a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a Romaniei. Ultimul dintre cei doi a parasit, intre timp, publicatia „Buna Ziua Iasi" (BZI),…

- Campania de promovare a carierei militare in cadrul Forțelor Aeriene Romane organizeaza campania de promovare a carierei militare, vineri, 23 martie 2018, la Colegiul Național A.T. Laurian din Botoșani, in intervalul orar 12.00 - 15.00.

- Unul dintre cele mai populare spectacole recente ale Teatrului de Papuși „Puck” se joaca din nou duminica, 25 martie, de la ora 11 și 12.30 pe scena instituției. Este vorba de „Scufița Roșie și lupul cel flamand”, dupa Frații Grimm, un spectacol vesel, interactiv, cu multa muzica și umor, realizat de…

- Vineri, in data de 16 martie, Asociația The Da Vinci System a organizat pentru prima data la Turda o competiție de programare și design, desfașurata in randul elevilor de liceu, numita Code and Design Challange (CDC). Read More...

- Asociatia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti a inceput o campanie de promovare a sanatatii orale in gradinite si la clasele primare din Bucuresti, sustine Turkes Ablachim, directorul medical al institutiei.

- Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in calitate de autoritate tutelara, prin Comisia de selecție prealabila a membrilor in Consiliile de Administrație la societațile avand ca unic acționar Municipiul Campia Turzii, constituita in baza HCL 146/25.08.2016 modificata și completata prin HCL nr.…

- La finele saptamanii trecute o echipa de fotbal, compusa din militari ai Bazei 71 Aeriene a participat la un eveniment caritabil menit sa stranga fonduri pentru un baiețel de 7 ani, Cristian, care nu a putut sa mearga niciodata. Read More...

- Primaria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, organizeaza marți, 20 martie, ora 12:00, la Școala Nr. 1 ”Sfinții Voievozi” ( str. Atelierului, nr. 25, sector 1), o conferința de presa prilejuita de…

- Inca o ediție, inca o sarbatoare... temelie viitorului folclorului nostru. Și spunem asta cu incredințarea ca, iata, sunt incurajați și promovați tinerii care aleg ca destin... pastrarea tainelor din strabuni. Read More...

- Marți, 20 martie, de la ora 12:00, Primaria și Consiliul Local Campia Turzii, in colaborare cu Teatrul de Papuși Puck din Cluj Napoca organizeaza spectacolul „Daca aș fi Matia Corvin”. Read More...

- SIBIENI, FIȚI PE FAZA! In a doua jumatate a lunii martie 2018, operatorul de salubritate SC Soma SRL va organiza in municipiul Sibiu o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, altele decat echipamente electrice sau electrocasnice. Read More...

- Astazi in sala mare a primariei Turda a avut loc lansarea proiectului Turda - dezvoltare comunitara prin promovarea incluziunii sociale active ”, implementat de Fundația Caritabila ”Sfantul Daniel” Turda, in parteneriat cu UAT Municipiul Turda - Serviciul Public de Asistența Sociala Sociala, Școala…

- In luna octombrie a anului trecut comuna Tritenii de Jos a beneficiat de cea mai mare campanie de impadurire de pana acum, grație Asociației Tașuleasa Social și sponsorizarilor primite de la Banca Transilvania. Read More...

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 23,40, in municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe Bulevardul Corneliu Coposu de catre un barbat in varsta de 41 de ani, domiciliat in localitatea Cristian. Read More...

- Centrul Cultural Maghiar din Sibiu a fost inființat pe data de 11 martie 2006 de catre Asociația HID și partenerii acesteia cu scopul de a reprezenta cultura și comunitatea maghiara. Read More...

- Un pas catre sanatate. De doua ori pe saptamana, preșecolarii și elevii din clasele 0-8 vor primi la școala MERE! Un gest bun, necesar, și poate mai mult decat atat un indemn atat pentru copii, dar mai ales pentru parinți sa conștientizeze cat de mult conteaza FRUCTELE in alimentația celor mici. Read…

- Primaria Municipiului Turda și Primaria Comunei Tureni, in colaborare cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” și Societatea Romana de Cancer organizeaza Campania ”Sunt informat. Traiesc sanatos”. Scopul evenimentului este de a informa populația asupra unei vieți sanatoase, prevenirea bolilor…

- In data de 07.03.2018, in municipiul Ploiești se va verifica sistemul de alarmare a populației in situații de urgența. Semnalele de alarmare a populației sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre, prealarma aeriana și incetarea alarmei. Durata fiecarui semnal de alarmare este de doua minute, astfel:…

- Epurarea etnica a musulmanilor apatrizi rohingya ”continua” in Myanmar, a denuntat marti Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, printr-o campanie de ”teroare si foamete organizata” menita sa-i determine sa fuga in Bangladesh, relateaza AFP, conform news.ro.”Epurarea etnica a rohingya…

- Spitalul Municipal Turda alaturi de Centrul Regional de Transfuzie Cluj organizeaza cea mai mare campanie de donare de sange din municipiul Turda. In data de 7 martie, incepand cu ora 09.00, toți turdenii care vor sa ofere o șansa la viața semenilor lor și sa doneze sange sunt așteptați la parterul…

- Sala Grigore Cerchez a Palatului Culturii „Teodor Costescu” a gazduit miercuri, 28 februarie, activitațile desfașurate in cadrul unui proiect educativ, al carui scop este cultivarea in randul elevilor a placerii de a citi si constientizarea importantei pe care o are lectura in construirea si desavarsirea…

- Ulterior va fi realizat un clip cu tehnicile corecte pentru spalarea mainilor, materiale informative tiparite, precum si un curs online care va fi postat pe platforma oamr.eu. Sondajul cuprinde sase intrebari care fac referire la cunoasterea tehnicilor de spalare corecta, daca personalul a participat…

- Duminica,18 februarie 2018, a avut loc in Sala de expoziții de la parterul Castelului Karolyi din municipiul Carei vernisajul expozitiei de arte vizuale a membrilor Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare. Organizatori au fost Consiliul Județean Satu Mare, Primaria Municipiului Carei, Direcția de…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Intalnirile de lucru pentru organizarea Summit-ului UE din 2019 la Sibiu continua. Spre exemplu, Primarul Astrid Fodor a primit miercuri, 7 februarie, la sediul Primariei Sibiu, vizita unei delegații din Ministerul Afacerilor Externe condusa de doamna Doris Mircea, directorul general al Serviciului…

- Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii nu sunt pregatite sa faca fața provocarilor venite din partea Rusiei și a Chinei. Acest lucru a fost declarat de angajatul Centrului pentru Noua Securitate Americana Paul Scharre.

- Astazi, 2 februarie, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul de stat Vitalie Iurcu au avut o intilnire cu directorul Agenției Turismului, Stanislav Rusu, și directorul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO), Vitalie Zaharia,…

- Celebra campanie demarata de Ministerul Agriculturii va poposi in parcarea unui hypermarket deschis la jumatatea acestei saptamani, iar buzoieni sunt invitați sa se convinga de calitatea produselor culinare pe baza de carne de oaie. Privita la inceput cu scepticism și ironie celebra campanie „Alege…

- Daphne Self, cel mai varstnic model din lume, a devenit una dintre imaginile oficiale ale celei mai recente campanii publicitare care promoveaza brandul britanic de produse cosmetice Eyeko, informeaza...

- Statele Majore ale Fortelor Aeriene si Navale au desfasurat joi, 25 ianuarie, sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, a secretarilor de stat Mircea Dusa si Florin Vladica si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae…

- Distribuitorul de energie Electrica a lansat o campanie masiva de recrutari de directori executivi și directori generali, deschizand 20 astfel de poziții pentru care poate incheia contracte de angajare. Posturile sunt disponibile la filialele Transilvania Sud, Transilvania Nord,…

- Electrica isi cauta sefi: Campanie de recrutare de directori pentru toate sucursalele de distributie Grupul Electrica, unul dintre cei mai mari distribuitori si furnizori de energie electrica, privatizat prin bursa dar la care statul este cel mai mare actionar, a inceput o campanie de recrutare de directori,…

- Fiecare campanie electorala a adus și promisiunea unei linii de tren sau metrou București Gara de Nord – Oropeni. Cei trei kilometri de cale ferata care lipsesc pentru a avea linie directa intre Gara de Nord si aeroportul Henri Coanda sunt la stadiul de proiect de ani buni. CFR Infrastructura da asigurari…

- Statul Major al Forțelor Navale Romane va organiza o campanie de promovare a profesiei militare și a sistemului de invațamant al Forțelor Navale Romane in județul Suceava, in perioada 19-22 februarie 2018. In acest sens, pentru pregatirea activitaților din cadrul campaniei, in perioada 15-18 ianuarie…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a aniversarii a 168 ani de la nașterea poetului național, Mihai Eminescu, Direcția de Cultura și Sport a municipiului Carei in colaborare cu Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” organizeaza cea de-a cincea ediție a Maratonului poeziei romanești.…

- Patrupezii cu stapan au intrat in atentia autoritatilor locale, care, pentru a preveni inmultirea necontrolata a cainilor din rasa comuna au decis sa aloce bani pentru sterilizarea animalelor.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- Myrna Herzog a avut parte de un cosmar in momentul in care si-a recuperat vioara, dupa o calatorie cu avionul. Artistul a ramas socat in momentul in care si-a vazut instrumentul cu care face cariera complet distrus si a postat un mesaj sugestiv pe contul personal de socializare, in care acuza compania…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a demarat oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti, primele 20 de pozitii disponibile fiind pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul de recrutare…