Stiri pe aceeasi tema

- Campania de informare și prevenire ,,10 PENTRU SIGURANȚA” a continuat și ieri. Conform calendarului activitatilor planificate a se desfasura in unitati de invatamant din judetul Buzau, joi au fost desfasurate activitati preventive la Colegiul Național „Alexandru Vlahuța” Rm. Sarat, Colegiul Național…

- Astazi, 07 septembrie, incepand cu ora 10.00, politistii au desfasurat activitati in sistem integrat, alaturi de reprezentantii structurilor cu atributii in domeniu, lansand Campania „10 pentru Siguranta!”. In acest context, politistii au oferit copiilor materiale informativ-preventive continand sfaturi…

- S-a nascut in Spania, are nume romanesc, cetațenie franceza și vine din Italia. E greu sa gasești o persoana mai cosmopolita decat Alexandra Dascalu, una dintre noile „guri de foc” ale Științei Bacau. Nascuta pe 17 aprilie 1991 la Palma de Mallorca, din parinți romani (tatal sau este fostul internațional…

- Toți pensionarii din sistemul public de pensii se vor bucura, incepand cu luna septembrie, de mai mulți bani. Și aceasta deoarece de la 1 septembrie 2019, așa cum prevede Legea 127/2019, cuantumul punctului de pensie va fi majorat de la 1.100 lei, cat este acum, la 1.265 lei. Referitor la aceasta masura,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput o campanie prin care trimite scrisori informative catre patru categorii de contribuabili care trebuie sa se doteze cu case de marcat electronice. Campania se deruleaza in Spațiul Privat Virtual, pentru stimularea acestor contribuabili și pentru…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J.Bacau si cei de frontiera au actionat in incinta aeroportului „George Enescu” din localitate, ocazie cu care au depistat un barbat de 41 de ani, din judetul Neamt, urmarit international. Acesta se sustragea de la executarea unui mandat european de…

- Plecand de la concluzia ca banii sunt imparțiți de Consiliul Județean (CJ) pe criterii politice, USR Bacau a demarat o campanie de susținere a „bugetarii participative”. Campania se numește „Fara baroni in Bacau”, parafrazand campania anterioara – „Fara penali in funcții publice” -, care a adus USR…

- De mai multe zile, primim la redactie telefoane din Italia si din satul Ungureni. Vasilica Tudoriu este plecat in Italia si de la inceputul lunii iulie incearca sa ia legatura cu tatal lui, Alexandru Tudoriu, din Ungureni, catunul Slobozia, insa nu reuseste. “Tatal meu este abonat la Telekom, eu i-am…