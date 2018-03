Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in timpul vizitei sale in judetul Dambovita, ca s-a deplasat in urma cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judetul Teleorman, acolo unde apele se revarsa peste digul de protectie, si ca "situatia este critica", dar este tinuta sub…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj recomanda cu fermitate respectarea masurilor minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sarbatorilor de Paste. Masurile ce vizeaza lacasurile de cult sunt evitarea desfasurarii slujbelor religioase in…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Matei Basarab” al județului Olt desfașoara in aceasta perioada a treia campanie de recrutare din cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”. Demersul are la baza beneficiile activitatilor de voluntariat, ca expresie a implicarii, solidaritatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 26 martie, Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Legea are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populatiei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a emis un nou comunicat de presa, in care prezinta situația din județ luni, la ora 17: Informari/ Avertizari: ANM a emis Atenționare meteorologica: – COD GALBEN pentru data de 19.03.2018, ora 18:00 – 20.03.2018, ora 15:00, pentru precipitații moderate cantitativ,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri seara, de catre reprezentantii CJSU Ialomita, urmare a cresterii nivelurilor si debitelor pe Fluviul Dunare, incepand cu data de 06 martie, in zona localitatii Fetesti, pe bratul Borcea, mal stang, apele au patruns in albia majora ajungand la primul…

- Cauza probabila a incendiului izbucnit marti seara la Termocentrala Turceni este un scurtcircuit electric produs la un aparat de comanda si control defect, a informat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei…

- 16 localitati din judet sunt afectate de inundatii/ Apa a intrat in 25 de case, 124 de anexe gospodarești si 394 de curti in Eveniment / Reprezentantii ISU Teleorman informeaza ca, in prima parte a zilei de miercuri, 14 martie, ca urmare a revarsarii raului Calniștea in localitatea Draganești Vlașca,…

- Prefectul Brasovului, Marian Rasaliu, a sustinut miercuri, dupa intrunirea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat pentru a doua oara in mai putin de 24 de ore, ca in prezent situatia este sub control, iar cotele apelor incep sa scada usor. Ploile au incetat, dupa ce judetul Brasov…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- Autoritațile locale sunt in alerta, dupa ce ploile abundente au inceput sa creeze probleme. La Vama Buzaului sunt inundate șapte gradini in satul Acriș. La fata locului sunt primarul, viceprimarul și mai mulți locuitori care acționeaza cu utilaje și saci cu nisip. La Teliu, este inundata o gradina,…

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit, marti, pentru degajarea unui copac care a cazut peste o retea electrica, pe fondul fenomenelor meteo defavorabile, a anuntat ofiterul de relatii publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Leonte. Potrivit acestuia, evenimentul s-a…

- Declarata de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.) drept „Ziua Informarii Preventive”, incepand cu anul 2011, marti, 13 martie, a fost un bun prilej pentru pompierii calaraseni sa desfasoare activitati de informare.

- Marti, 13 martie 2018, cu prilejul “Zilei Informarii Preventive”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova desfasoara o serie de activitati de informare si educatie preventiva a prahovenilor, in scopul diminuarii vulnerabilitatii acestora in fata riscurilor…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- In saptamana 05 – 09 martie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 21 actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ teritoriale. De asemenea,…

- Autoritatile din Targu Jiu iau masuri pentru a nu exista evenimente deosebite pe raza orasului in zilele cu ger si caderi masive de zapada. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca la nivelul institutiei a fost intrunit Comitelul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit lui Romanescu…

- ATENTIE!…Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui va reamintesc cateva reguli de respectat pe timpul sezonului rece pentru evitarea incendiilor. Din pacate, de la inceputul anului si pana in prezent, nerespectarea masurilor privind prevenirea si stingerea…

- In ultimii zece ani, numarul incendiilor din Moldova a scazut cu aproape 30 la suta. Insa pagubele materiale provocate de flacari s-au dublat.Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, anul trecut, au avut loc peste 1.

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- In saptamana 05-09 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 19 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire…

- Doua echipaje de pompieri din cadrul Secției Mediaș impreuna cu un echipaj SMURD și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al comunei Micasasa, au intervenit, in aceasta dimineața, in jurul orei 02.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai mulți baloți de fan, pe raza localitații Cheslar.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU s a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de 13 care se suprapune cu ziua de marti, se organizeaza "Ziua Informarii Preventive".Potrivit ISU Delta, evenimentul, care in acest an este organizat pe data de 13 februarie,…

- Trei echipaje de pompieri militari, de la Stația Vidra și Detașamentul Focșani, au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care s-a manifestat la o gospodarie din Bolotești. „Evenimentul…

- Primaria Municipiului Turda prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența, informeaza populația municipiului Turda ca in prima zi de miercuri a fiecarei luni, intre orele 10.00-11.00, se va organiza un exercițiu național pentru verificarea sirenelor de alarmare publica. Read More...

- In cursul anului 2017, pompierii teleormaneni au fost solicitați la 11072 intervenții de urgența, in 7861 de cazuri fiind vorba despre interventiile paramedicilor SMURD, potrivit unei evaluari a activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „A.D. Ghica” Teleorman, document prezentat luni, 29…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma incendiilor care au avut loc în weekendul trecut, comunica MOLDPRES. Solicitata de agentie, Liliana Pușcașu, ofiter de presa în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), a precizat ca primul caz, în…

- Doua incendii s-au manifestat astazi in orașul Marașești. Primul, in jurul orei 15.00, a afectat un autoturism. Cel de-al doilea s-a produs, in jurul orei 16.00, la transformatorul unei locomotive. In ambele cazuri a intervenit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Marașești.

- Primarul Romanului, domnul Lucian Micu, nu duce, in general, lipsa de idei. Mereu are cate o inițiativa; fie originala, fie inspirata de alții. La acest inceput de saptamana, domnul Micu a postat pe net urmatoarele: “Am vazut zilele trecute o știre despre tradiția dintr-un sat din Romania unde, an de…

- In saptamana 15-19 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 8 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a demarat o campanie de conștientizare a populației cu privire la cazurile care nu necesita apelarea numarului „112”. DSU cere ca pacienții sa nu iși exagereze simptomele și sa nu sune dupa ambulanța in caz de: solicitare de rețete, concedii medicale, raceala/tuse,…

- Noile prevederi ale legii privind apararea împotriva incendiilor au intrat în vigoare, iar spațiile publice din categoria comerț, cultura și turism care nu dețin autorizație de securitate de incendiu sunt obligate sa anunțe acest lucru. În locuri vizibile, trebuie afișat un panou cu…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova reamintește prahovenilor faptul ca, anual, in aceasta perioada, se produc situații de urgența ale caror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de carbon, evenimente soldate, in unele cazuri, cu pierderi de vieți…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, precizari privind hidranții de incendiu. MDRAPFE a lansat in consultare publica proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare. Obiectul acestui proiect il constituie propunerea unor masuri pentru…

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente…

