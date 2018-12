Campanie de informare: Susținerea inițiativelor antreprenoriale Campania de informare și conștientizare a persoanelor din grupul ținta al proiectului „Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fara discriminare” in ceea ce privește oportunitațile generate de proiect prin susținerea inițiativelor antreprenoriale a ajuns la final. Joi, 13 decembrie, la Școala Gimnaziala Nicolae Balcescu din Municipiul Baia Mare a fost desfașurat ultimul workshop, eveniment la care au participat peste 30 de invitați: persoane din grupul ținta al proiectului, persoane din comunitate, experții implicați in subactivitate și doi antreprenori. Conform subactivitații 7.1,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

