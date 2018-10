Campanie de defăimare a României în PE. Claudia Țapardel: Fără precedent, e scandalos! ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe plan extern. Este scandalos ce se intampla in Comisia LIBE, acolo unde inițial trebuia sa aiba loc o dezbatere, de altfel necesara, despre protocoalele secrete și efectele acestora in justiția din Romania. In cateva ore, totul a fost schimbat, urmand ca membrii Comisiei Libertati civile, justitie si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

