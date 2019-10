Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca pe langa cele 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, vor exista și cel puțin șapte voturi in plus de la parlamentari cu care in prezent partidul negociaza. Liderul PNL susține ca PSD numara voturile la moțiune precum calculele facute la bugetul pe 2019, potrivit…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Guvernul portughez a aprobat vanzarea celor 5 avioane F-16 catre Romania, costul tranzactiei fiind de cel putin 130 de milioane de euro, asa cum reiese din hotararea Executivului de la Lisabona.

- Comisia Electorala Centrala a stabilit la sedinta de luni, 29 iulie, ca alegerile parlamentare noi in cele cateva circumscriptii uninominale se vor desfasura pe 20 octombrie, odata cu alegerile locale.

- Portugalia a suspendat acordarea de vize cetatenilor iranieni pentru chestiuni de securitate, a afirmat marti seful diplomatiei de la Lisabona, Augusto Santos Silva, fara mai multe precizari, relateaza AFP. "Am suspendat vizele din motive de securitate", a declarat ministrul de externe in fata unei…