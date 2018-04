Stiri pe aceeasi tema

- Titlul se joaca la Cluj-Napoca in aceasta etapa in Liga 1, in play-off, unde CFR Cluj primeste vizita celor de la FCSB. Ultimele 3 jocuri directe disputate la Cluj s-au incheiat la egalitate: 1-1, 0-0 si 1-1. Aceste sunt considerate a fi scorurile cele mai probabile si pentru actualul meci. Pentru…

- Guvernul premierului Mariano Rajoy se confrunta din 2014 cu un nivel ridicat al datoriei, chiar daca economia Spaniei conduce redresarea zonei euro. Obiectivul Guvernului in 2017 era reducerea datoriei la 98,1% din PIB, chiar daca depasea semnificativ plafonul de 60% din PIB impus statelor membre…

- Un comitet al ONU a cerut Spaniei sa interzica prezenta copiilor la coride sau participarea la scolile de lupte cu tauri, precizand ca ei trebuie sa fie protejati de "efectele negative” ale acestei practici, scrie The Guardian.

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Shakira a primit o veste proasta la inceput de an, fiind acuzata de frauda de fiscul spaniol. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa infractiune, care se pedepseste cu doi ani de inchisoare. Fiscul spaniol vrea s-o dea in judecata pentru frauda fiscala de peste…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…