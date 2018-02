Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana nu trebuie sa lase diferentele ideologice sa blocheze cooperarea din sfera securitatii dupa producerea Brexit, a declarat, sambata, premierul britanic Theresa May, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- Miliardarul George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent. Investitorul este una dintre personalitatile…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii ”si-au pierdut increderea in globalizare si in pietele libere nerestrictionate”.Macron a precizat ca exista un mare risc in privinta consultarilor publice, precum…

- Un acord special între Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum îsi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru BBC, care a difuzat sâmbata fragmente, relateaza AFP. Întrebat…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Consiliului european, Donald Tusk, a dat, ieri, asigurari, la Strasbourg ca Uniunea Europeana este deschisa unei schimbari de atitudine a Marii Britanii in privinta Brexit, regatul fiind binevenit sa ramana in blocul comunitar. Declaratiile lui Tusk vin in contextul in care ideea organizarii…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Marea Britanie trebuie sa respecte 'intreaga legislatie a UE, inclusiv pe cea noua', sa-si achite contributiile care ii revin la facturile UE si sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranzitie dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles presedintele Consiliului European, Donald…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit în…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marți, cand parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat Marea Britanie ca iesirea sa din Uniunea Europeana (Brexit) va avea ca rezultat o incetinire semnificativa a cresterii economiei, transmit Reuters si publicatia The Independent.

- Rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa Brexit va fi posibila doar daca blocul comunitar va fi de acord sa discute despre un nou acord comercial, considera guvernul de la Londra, transmite Bloomberg, conform news.ro.Secretarul pentru Brexit, David Davis, a declarat ca nu va fi posibila…